  1. Инвестиции в Азербайджан: как привлечь гостей и инвесторов?
    30.09.2025 10:00Онлайн

    На нашем вебинаре мы обсудим важные аспекты успешного ведения бизнеса и организации мероприятий в Азербайджане

  2. Международный брокер: от желания к действию. Пошаговый план выхода на международный рынок
    25.09.2025 12:00Онлайн

    Третий день онлайн-практикума “Как брокеру выйти на международный рынок”

  3. Личный бренд брокера на международной арене
    24.09.2025 12:00Онлайн

    ]]второй день онлайн-практикума “Как брокеру выйти на международный рынок”

Новости

Еще
  1. Новые правила рекламирования в соцсетях для риэлторов
    17.09.2025

    Как работать с контентом в РФ после 1 сентября 2025 года

  2. Недвижимость за границей: куда вашему клиенту лучше вложить деньги
    15.09.2025

    Рассказываем, как выбрать страну, где квартира 一 это не просто квадратные метры, а ключ к безграничным возможностям.

  3. Post-handover в Дубае: реальная выгода
    01.09.2025

    Тот случай, когда купленная недвижимость приносит доход задолго до окончания платежей по рассрочке

Акции

Еще
  1. Скидка 4% (DLD) и выгодная рассрочка платежей на 3 года
    18.09.2025

    Mashriq Elite Development компенсирует земельный налог

  2. Билеты в Таиланд и проживание в подарок
    16.09.2025

    Продайте 3 квартиры в топовом ЖК на Пхукете и получите бонус для вас и ваших клиентов!

  3. Эталон роскоши: пентхаус в Burj Khalifa!
    24.07.2025

    Уникальная возможность стать владельцем двухэтажного пентхауса на вершине самого знаменитого небоскребе планеты

Застройщики

Еще
  1. Damac Properties

    Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.

  2. Sobha Realty

    Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.

  3. Danube Properties

    Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.

Популярные районы

Еще
  1. Даунтаун Дубай
    Дубай

    Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.

  2. Дубай Спортс Сити
    Дубай

    Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.

  3. Бизнес Бэй
    Дубай

    Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.

Вебинары

Еще
  1. 04.06.2025

    Как сократить время обработки запроса клиента

    Платформа Housebook

  2. 25.02.2025

    Инвестируем в недвижимость Грузии

    Доходность, налоги, перспективные проекты

  3. 29.11.2024

    Офисные помещения как объект для инвестиций

    Самый быстрорастущий сегмент коммерческой недвижимости в ОАЭ

Видеообзоры

Еще
  1. 16.07.2024

    Обзор Marina Views by Emaar

    Премиальные апартаменты в изысканном дизайне и с высоким инвестиционным потенциалом!

  2. 17.05.2024

    Обзор Binghatti Hills

    Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park

  3. 07.05.2024

    Обзор Marlin by Reportage

    Апартаменты представляют собой настоящее произведение искусства и идеальное пространство для творчества и самовыражения.

