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Новости

Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы?
26.12.2023

Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы?

Сравниваем реальную недвижимость в Сочи, Казани, Краснодаре, Москве и Дубае

Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ
22.12.2023

Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ

Аналитика рынка и прогноз на 2024 год

Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае
20.12.2023

Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае

Объясняем простыми словами и без «воды»

Подробный гид по району Dubai Marina
19.12.2023

Подробный гид по району Dubai Marina

Почему именно этот район стал местом притяжения для инвесторов?

Подробный путеводитель по району Business Bay в Дубае
15.12.2023

Подробный путеводитель по району Business Bay в Дубае

Инвестиционная привлекательность и топовые проекты

Топ-5 проектов ОАЭ с высокой инвестиционной привлекательностью (декабрь 2023)
13.12.2023

Топ-5 проектов ОАЭ с высокой инвестиционной привлекательностью (декабрь 2023)

Вкладываем капитал в недвижимость с умом

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