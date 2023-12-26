Новости
26.12.2023
Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы?
Сравниваем реальную недвижимость в Сочи, Казани, Краснодаре, Москве и Дубае
22.12.2023
Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ
Аналитика рынка и прогноз на 2024 год
20.12.2023
Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае
Объясняем простыми словами и без «воды»
19.12.2023
Подробный гид по району Dubai Marina
Почему именно этот район стал местом притяжения для инвесторов?
15.12.2023
Подробный путеводитель по району Business Bay в Дубае
Инвестиционная привлекательность и топовые проекты
13.12.2023
Топ-5 проектов ОАЭ с высокой инвестиционной привлекательностью (декабрь 2023)
Вкладываем капитал в недвижимость с умом