Брендированные резиденции в ОАЭ: особенности, преимущества и инвестиционный потенциал

Рынок элитной недвижимости в ОАЭ продолжает развиваться, и одним из наиболее заметных трендов последних лет стали брендированные резиденции. Сегодня подобные проекты появляются не только в Дубае, но и в других эмиратах ОАЭ.

В этой статье мы разберем, чем они отличаются от традиционной премиальной недвижимости и почему пользуются высоким спросом.

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Что такое «брендированные резиденции»

Это жилые комплексы, которые девелоперы создают в партнерстве с известными гостиничными сетями (Marriott, Four Seasons), домами моды (Armani, Fendi) и производителями автомобилей класса люкс (Aston Martin, Porsche, Bugatti). При этом партнер проекта не ограничивается использованием своего имени, а участвует в разработке концепции, дизайна интерьеров и стандартов обслуживания.

Этот формат недвижимости появился как продолжение гостиничного бизнеса класса люкс. Владельцы премиальных отелей стремились предложить своим гостям возможность не только временного проживания, но и приобретения жилья с привычным уровнем сервиса. Со временем такая модель оказалась востребованной и получила распространение далеко за пределами гостиничной индустрии.





Почему они стоят дороже

На стоимость таких объектов влияет сразу несколько факторов:

Высокий уровень сервиса. В зависимости от комплекса владельцам могут быть доступны обслуживание уровня пятизвездочного отеля, а также приватная инфраструктура: бассейны, спа, фитнес-центры и лаунж-зоны.

Эксклюзивность. В отличие от традиционных жилых комплексов, такие проекты составляют лишь небольшую часть рынка премиальной недвижимости. Это связано с более сложной моделью реализации, которая предполагает участие известной международной компании и соблюдение установленных ею стандартов.

Инвестиционная привлекательность. Международная узнаваемость компании-партнера способствует формированию доверия со стороны покупателей и инвесторов. Благодаря этому подобные объекты чаще сохраняют высокую ликвидность.





Какие проекты сегодня формируют рынок ОАЭ

По данным международных аналитиков, стоимость таких объектов в Дубае в среднем на 25–35% выше стоимости сопоставимой недвижимости, а в отдельных случаях разница достигает 60%.

Four Seasons делает основной акцент на гостиничном сервисе. Владельцы резиденций получают доступ к инфраструктуре и стандартам обслуживания, которые компания развивает в своих отелях уже более 40 лет. Сегодня сеть насчитывает более 180 объектов по всему миру, а стоимость реализованной жилой недвижимости превышает 12 млрд долларов США.

Armani Residences (дизайн и минимализм) отличается использованием интерьерных решений Armani/Casa и фирменной эстетикой торговой марки. Первый подобный проект был реализован в небоскребе Burj Khalifa в Дубае, после чего концепция получила развитие и в других странах.

Bugatti Residences (архитектура и инженерные решения) вдохновлен дизайном автомобилей Bugatti. Это отражается в плавной геометрии фасадов, индивидуальных инженерных решениях и использовании премиальных материалов в отделке.

Tonino Lamborghini Residences (итальянский дизайн) отличаются фирменным итальянским стилем, разработанным дизайн-студией бренда. В современных жилых комплексах дизайнерские решения сочетаются с технологиями «умного дома» и развитой внутренней инфраструктурой.





Брендированные резиденции как инвестиционный актив

Рост популярности брендированных резиденций подтверждается как увеличением количества новых комплексов, так и рыночной статистикой. Согласно исследованию международной консалтинговой компании CBRE только за первые девять месяцев 2025 года в Дубае было продано более 7 700 брендированных резиденций, а общий объем сделок превысил 50 млрд дирхамов ОАЭ. По сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года количество сделок увеличилось на 26%, а их совокупная стоимость – на 51%.

Аналитики также отмечают, что данные объекты в среднем продаются с более высокой ценовой премией по сравнению с аналогичной элитной недвижимостью. В Дубае она составляет около 64%, а в Абу-Даби достигает 87%.





Вывод

Брендированные жилые комплексы являются одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка недвижимости ОАЭ. Такая недвижимость создается в сотрудничестве с международными брендами и отличается высоким уровнем сервиса, авторским дизайном и ограниченным предложением на рынке. Статистика последних лет подтверждает устойчивый интерес покупателей и инвесторов к этому формату жилья.





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