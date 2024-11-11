Каталог
Bugatti Residences by Binghatti

Bugatti Residences by Binghatti

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 11
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 188 м² до 1899 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 5 282 504 $от 18 915 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков4.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания200 м
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
188 – 500
5 282 504 – 9 475 831
18 915 – 28 037
3 спальни
352 – 585
9 965 960 – 11 763 101
20 104 – 28 309

Описание

Первый проект французского бренда Bugatti на рынке недвижимости, который отображает искусство жизни. Здесь вы сможете просыпаться под шум волн, разбивающихся о береговую линию, а также отдыхать на террасе с захватывающим видом на частный пляж. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 2-4 спальнями и пентхаусов. Большинство лотов с частным бассейном на террасе, откуда открываются виды на центр Дубая, Business Bay и Dubai Canal. Часть пентхаусов оснащена комнатой для персонала, рабочим кабинетом, игровой, тренажерным залом, кинотеатром и автомобильным лифтом. Полностью автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: пляж, тренажерный зал, лаунж, бассейн, SPA-салон. Премиальные услуги консьержа, камердинера, шофера, дворецкого, горничной, телохранителя, частного шеф-повара. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Spinneys и FMART SUPERMARKET, салона красоты Streaks Salon Business Bay, медицинского центра Excellency Center, кафе и ресторанов Oneera Cafe Business Bay, Basko Dubai и Otantik Business Bay. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Популярный район Downtown Dubai находится в 10 минутах, а Dubai Marina — в 25 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект характеризуется тонкими контурами и плавными линиями. Со всех сторон фасад открывает новую перспективу, создавая невероятное ощущение потока и движения. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al Khaleej Al Tejari 1 Street, 11

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Море5 км
Школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр300 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Видеообзоры

Каталог