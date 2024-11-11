Bugatti Residences by Binghatti

Описание

Первый проект французского бренда Bugatti на рынке недвижимости, который отображает искусство жизни. Здесь вы сможете просыпаться под шум волн, разбивающихся о береговую линию, а также отдыхать на террасе с захватывающим видом на частный пляж. В комплексе представлена эксклюзивная коллекция апартаментов с 2-4 спальнями и пентхаусов. Большинство лотов с частным бассейном на террасе, откуда открываются виды на центр Дубая, Business Bay и Dubai Canal. Часть пентхаусов оснащена комнатой для персонала, рабочим кабинетом, игровой, тренажерным залом, кинотеатром и автомобильным лифтом. Полностью автоматизированная система «Умный дом», благодаря которой резиденты комплекса смогут удаленно управлять освещением и кондиционированием. Жителям доступен роскошный образ жизни: пляж, тренажерный зал, лаунж, бассейн, SPA-салон. Премиальные услуги консьержа, камердинера, шофера, дворецкого, горничной, телохранителя, частного шеф-повара. За 5-10 минут можно дойти до супермаркетов Spinneys и FMART SUPERMARKET, салона красоты Streaks Salon Business Bay, медицинского центра Excellency Center, кафе и ресторанов Oneera Cafe Business Bay, Basko Dubai и Otantik Business Bay. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно доехать до театра Dubai Opera, небоскреба Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall. Популярный район Downtown Dubai находится в 10 минутах, а Dubai Marina — в 25 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект характеризуется тонкими контурами и плавными линиями. Со всех сторон фасад открывает новую перспективу, создавая невероятное ощущение потока и движения. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.