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Календарь событий

Тренды инвестиций международного рынка недвижимости.
26.06.2025 11:00Онлайн

Тренды инвестиций международного рынка недвижимости.

День 3. Цифровой брокер: от желания к действию. Пошаговый план по выходу в международный рынок

Практический вебинар о возможностях международной платформы.
25.06.2025 11:00Онлайн

Практический вебинар о возможностях международной платформы.

День 2. Цифровая платформа HouseBook. Практический урок по работе с платформой.

Пошаговый план по выходу на международный рынок.
24.06.2025 11:00Онлайн

Пошаговый план по выходу на международный рынок.

День 1. Знакомство с профессией цифрового брокера: глобальные возможности и стратегии.

Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу
25.06.2025 12:00Онлайн

Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу

🔥 Этот эфир — для агентов, которые хотят ворваться в мир международной недвижимости и хотят понять как пользоваться платформой.

Как зарабатывать на недвижимости Таиланда?
18.06.2025 12:00Онлайн

Как зарабатывать на недвижимости Таиланда?

🔥 Хотите зарабатывать на недвижимости в Таиланде, но не знаете, с чего начать? Или уже пробовали, но пока не вышли на стабильный доход? Тогда вам точно стоит заглянуть на этот эфир!

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