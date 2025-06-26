Календарь событий
26.06.2025 11:00Онлайн
Тренды инвестиций международного рынка недвижимости.
День 3. Цифровой брокер: от желания к действию. Пошаговый план по выходу в международный рынок
25.06.2025 11:00Онлайн
Практический вебинар о возможностях международной платформы.
День 2. Цифровая платформа HouseBook. Практический урок по работе с платформой.
24.06.2025 11:00Онлайн
Пошаговый план по выходу на международный рынок.
День 1. Знакомство с профессией цифрового брокера: глобальные возможности и стратегии.
25.06.2025 12:00Онлайн
Недвижимость без границ: как освоить цифровую международную платформу
🔥 Этот эфир — для агентов, которые хотят ворваться в мир международной недвижимости и хотят понять как пользоваться платформой.
18.06.2025 12:00Онлайн
Как зарабатывать на недвижимости Таиланда?
🔥 Хотите зарабатывать на недвижимости в Таиланде, но не знаете, с чего начать? Или уже пробовали, но пока не вышли на стабильный доход? Тогда вам точно стоит заглянуть на этот эфир!