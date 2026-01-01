HOUSEBOOK CAMP DUBAI 2 – международный брокер-тур и бизнес-кемп

от 14.09.2026 12:43 до 20.09.2026 00:00
Дубай, ОАЭ
HOUSEBOOK CAMP DUBAI 2 – это международный брокер-тур и бизнес-кемп, который проходит в Дубае с 14 по 20 сентября 2026.


Мероприятие объединяет брокеров, владельцев агентств и партнеров рынка недвижимости для выхода на международные сделки и работу с девелоперами напрямую.


Что такое HOUSEBOOK CAMP DUBAI 2


Участники:

  • посещают застройщиков и объекты
  • изучают районы Дубая
  • проходят обучение по продажам
  • участвуют в саммите Mega Campus
  • закрывают реальные сделки на международном рынке


🎯 Главная цель – закрывать сделки

Это не туристическая поездка, а полноценная бизнес-программа:

  • подготовка брокеров к международному рынку
  • выход на прямых девелоперов
  • совместные продажи и сделки через Housebook


📅 14–20 сентября 2026

📍 Дубай, ОАЭ


Стоимость участия

Продажи билетов еще закрыты


Дополнительно

  • Вся информация доступна в Telegram-чате
  • Участие ориентировано на брокеров и профессионалов рынка недвижимости


