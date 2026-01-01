Каталог
cover

Housebook — ваш ключ к международной недвижимости

Откройте доступ к ведущим застройщикам мира в несколько кликов

Вы передаете клиента нашим брокерам
Они подбирают объект, оформляют документы, проводят сделку
Вы получаете комиссионное вознаграждение

Для кого

Агентства недвижимостиПолучайте повышенное вознаграждение
Частные риэлторыОткройте международное направление
ИнвесторыПолучайте гарантированную прибыль инвестируя в международную недвижимость
БлогерыМонетизируйте свою аудиторию

Как это работает

  • 1
    Вы создаете заявку
  • 2
    Наши брокеры проводят сделку
  • 3
    Наши юристы проверяют документацию
  • 4
    Менеджеры помогают с проведением оплат
  • 5
    Ваш клиент подписывает договор купли-продажи
  • 6
    Вы получаете комиссию
Преимущества работы с Housebook

    Какие задачи мы решаем для брокеров и агентств
    • С Housebook вам становятся доступны:
    • Возможность проводить сделки удаленно
    • Наличие надежных партнеров по всему миру
    • Актуальная база зарубежной недвижимости
    • Готовые инструменты: CRM, личный кабинет, онлайн-презентации, каталоги, PDF-отчеты
    • Экосистема с обучением, вебинарам и сообществом единомышленников
    • Помощь в сделках (документация, оплата и юридические вопросы)
    • Высокая комиссия и гарантия ее получения
    • Реферальные программы
    Какие задачи мы решаем для девелоперов
    • Партнерство с Housebook позволит получить:
    • Доступ к новым рынкам недвижимости
    • Увеличение продаж из-за рубежа на 25-30%
    • Сокращение расходов на сопровождение агентского канала
    • Рост агентской базы без затрат на маркетинг
    • Глобальное расширение аудитории потенциальных покупателей

Страны присутствия Housebook

О стране ОАЭПодробнее
  1. ОАЭ
  2. Саудовская Аравия
  3. Таиланд
  4. ТРСК
Ирина ДоброхотоваИдеолог создания экосистемы Housebook
  • 30 лет в сфере недвижимости
  • Инноватор и драйвер цифровизации рынка недвижимости

“В экосистеме Housebook вы найдете лучшие проверенные объекты недвижимости и удобный личный кабинет для брокера, чтобы безопасно проводить сделки и получать комиссию без необходимости личного присутствия. Мы активно развиваем международные направления и планируем в перспективе интеграцию в 30+ странах. С каждым годом внедряем новые IT-решения, которые упрощают процесс поиска и приобретения жилья за границей.“

