Агентства недвижимостиПолучайте повышенное вознаграждение
Частные риэлторыОткройте международное направление
ИнвесторыПолучайте гарантированную прибыль инвестируя в международную недвижимость
БлогерыМонетизируйте свою аудиторию
Как это работает
- Вы создаете заявку
- Наши брокеры проводят сделку
- Наши юристы проверяют документацию
- Менеджеры помогают с проведением оплат
- Ваш клиент подписывает договор купли-продажи
- Вы получаете комиссию
Преимущества работы с Housebook
- Какие задачи мы решаем для брокеров и агентств
- С Housebook вам становятся доступны:
- Возможность проводить сделки удаленно
- Наличие надежных партнеров по всему миру
- Актуальная база зарубежной недвижимости
- Готовые инструменты: CRM, личный кабинет, онлайн-презентации, каталоги, PDF-отчеты
- Экосистема с обучением, вебинарам и сообществом единомышленников
- Помощь в сделках (документация, оплата и юридические вопросы)
- Высокая комиссия и гарантия ее получения
- Реферальные программы
- Какие задачи мы решаем для девелоперов
- Партнерство с Housebook позволит получить:
- Доступ к новым рынкам недвижимости
- Увеличение продаж из-за рубежа на 25-30%
- Сокращение расходов на сопровождение агентского канала
- Рост агентской базы без затрат на маркетинг
- Глобальное расширение аудитории потенциальных покупателей
Ирина ДоброхотоваИдеолог создания экосистемы Housebook
- 30 лет в сфере недвижимости
- Инноватор и драйвер цифровизации рынка недвижимости
“В экосистеме Housebook вы найдете лучшие проверенные объекты недвижимости и удобный личный кабинет для брокера, чтобы безопасно проводить сделки и получать комиссию без необходимости личного присутствия. Мы активно развиваем международные направления и планируем в перспективе интеграцию в 30+ странах. С каждым годом внедряем новые IT-решения, которые упрощают процесс поиска и приобретения жилья за границей.“