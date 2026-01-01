Ирина Доброхотова

Идеолог создания экосистемы Housebook

30 лет в сфере недвижимости

Инноватор и драйвер цифровизации рынка недвижимости

“В экосистеме Housebook вы найдете лучшие проверенные объекты недвижимости и удобный личный кабинет для брокера, чтобы безопасно проводить сделки и получать комиссию без необходимости личного присутствия. Мы активно развиваем международные направления и планируем в перспективе интеграцию в 30+ странах. С каждым годом внедряем новые IT-решения, которые упрощают процесс поиска и приобретения жилья за границей.“