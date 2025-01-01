Василий ФетисовУправляющий партнер проекта Housebook в ОАЭ
- Более 25 лет опыта в сфере недвижимости
- Международный эксперт
- Венчурный инвестор
“Объединенные Арабские Эмираты сегодня — это крупнейший международный рынок недвижимости с годовым оборотом порядка $200 млрд. , надежным законодательством по защите частных инвесторов, прозрачными регламентами работы для брокеров и высокой долей агентских сделок (до 85%). Все вместе это позволяет агентам по недвижимости и рефералам хорошо зарабатывать на этом рынке, работая даже в удаленном формате, привлекая покупателей и инвесторов. Приглашаю вас лично оценить качество сервиса нашей команды и совершить сделку на рынке недвижимости ОАЭ!“
Тарифы и комиссии
- ПодборПодбор
- Наши менеджеры подберут недвижимость под запрос вашего клиента
- Берем на себя все коммуникации с клиентом и застройщиком
- Закрепленная уникальность клиента в системе Housebook
- Решим все юридические вопросы и поможем с переводом средств
- Вы получите 50% от комиссии, выплаченной застройщиком, при минимальном личном участии
- ПодборБронирование
- Закрепленная уникальность клиента в системе Housebook
- Общение с застройщиком и помощь в оформлении сделки от нас
- Вы получите 70% от комиссии застройщика со сделки
Команда Housebook ОАЭ
Василий ФетисовCEO
Дарья ОсиповаРуководитель партнерского отдела
Светлана ГусеваМенеджер по работе с партнерами
Алевтина КапустинаМенеджер по работе с партнерами
Наши партнеры
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