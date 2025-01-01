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Housebook

Международное платформа недвижимости в ОАЭ

Василий ФетисовУправляющий партнер проекта Housebook в ОАЭ
  • Более 25 лет опыта в сфере недвижимости
  • Международный эксперт
  • Венчурный инвестор

“Объединенные Арабские Эмираты сегодня — это крупнейший международный рынок недвижимости с годовым оборотом порядка $200 млрд. , надежным законодательством по защите частных инвесторов, прозрачными регламентами работы для брокеров и высокой долей агентских сделок (до 85%). Все вместе это позволяет агентам по недвижимости и рефералам хорошо зарабатывать на этом рынке, работая даже в удаленном формате, привлекая покупателей и инвесторов. Приглашаю вас лично оценить качество сервиса нашей команды и совершить сделку на рынке недвижимости ОАЭ!“

Тарифы и комиссии

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    Подбор
    Подбор
    • Наши менеджеры подберут недвижимость под запрос вашего клиента
    • Берем на себя все коммуникации с клиентом и застройщиком
    • Закрепленная уникальность клиента в системе Housebook
    • Решим все юридические вопросы и поможем с переводом средств
    • Вы получите 50% от комиссии, выплаченной застройщиком, при минимальном личном участии
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    Подбор
    Бронирование
    • Закрепленная уникальность клиента в системе Housebook
    • Общение с застройщиком и помощь в оформлении сделки от нас
    • Вы получите 70% от комиссии застройщика со сделки

Команда Housebook ОАЭ

Василий Фетисов

Василий Фетисов

CEO
Дарья Осипова

Дарья Осипова

Руководитель партнерского отдела
Светлана Гусева

Светлана Гусева

Менеджер по работе с партнерами
Алевтина Капустина

Алевтина Капустина

Менеджер по работе с партнерами

Наши партнеры

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