Василий Фетисов

Управляющий партнер проекта Housebook в ОАЭ

Более 25 лет опыта в сфере недвижимости

Международный эксперт

Венчурный инвестор

“Объединенные Арабские Эмираты сегодня — это крупнейший международный рынок недвижимости с годовым оборотом порядка $200 млрд. , надежным законодательством по защите частных инвесторов, прозрачными регламентами работы для брокеров и высокой долей агентских сделок (до 85%). Все вместе это позволяет агентам по недвижимости и рефералам хорошо зарабатывать на этом рынке, работая даже в удаленном формате, привлекая покупателей и инвесторов. Приглашаю вас лично оценить качество сервиса нашей команды и совершить сделку на рынке недвижимости ОАЭ!“