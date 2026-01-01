Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектов

Каталог проектов

На карте
Выводить по:
Сначала популярные
Тип недвижимости
Кол-во спален
Цена
Площадь
фильтры не выбраны
420 предложений
Trio Isle by Missoni
Trio Isle by Missoni
140, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 60 м² до 199 м²
Первый взнос30%
1 спальняот 60 м²от 518 927 $
2 спальниот 90 м²от 734 908 $
3 спальниот 199 м²от 1 550 760 $
от 518 927 $от 7 674 $/м²
Tonino Lamborghini
Tonino Lamborghini
14, Al Said Boulevard, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикBnW Development
Площадьот 37 м² до 404 м²
Первый взнос10%
Студияот 37 м²от 518 655 $
1 спальняот 62 м²от 852 159 $
2 спальниот 102 м²от 1 311 088 $
3 спальниот 182 м²от 2 221 159 $
от 518 655 $от 10 482 $/м²
Arlington Park 2 by Majid
Arlington Park 2 by Majid
19/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикMajid Developments
Площадьот 38 м² до 130 м²
Первый взнос20%
Студияот 38 м²от 203 263 $
1 спальняот 76 м²от 314 008 $
2 спальниот 102 м²от 420 542 $
3 спальниот 130 м²от 557 877 $
от 203 263 $от 4 087 $/м²
The Edit at d3 by Meraas
The Edit at d3 by Meraas
50, D3 Street, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2030
ЗастройщикMeraas Development
Площадьот 80 м² до 906 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 80 м²от 680 735 $
2 спальниот 122 м²от 1 225 323 $
3 спальниот 200 м²от 2 178 352 $
4 спальниот 259 м²от 2 995 234 $
5 спаленот 906 м²от 9 285 225 $
от 680 735 $от 8 509 $/м²
HADO by Beyond
HADO by Beyond
1021, Nakhlat Deira Street, Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2029
ЗастройщикBeyond Properties
Площадьот 80 м² до 268 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 80 м²от 692 444 $
2 спальниот 111 м²от 1 206 807 $
3 спальниот 231 м²от 2 107 011 $
от 692 444 $от 7 570 $/м²
Mareva The Oasis
Mareva The Oasis
Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2030
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 674 м² до 1372 м²
Первый взнос10%
4 спальниот 674 м²от 3 782 950 $
5 спаленот 739 м²от 4 503 440 $
6 спаленот 1360 м²от 6 583 766 $
от 3 782 950 $от 4 841 $/м²
Binghatti Sky Terraces
Binghatti Sky Terraces
Control Tower, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикBinghatti Holding
Площадьот 28 м² до 253 м²
Первый взнос20%
Студияот 28 м²от 211 028 $
1 спальняот 48 м²от 326 753 $
2 спальниот 98 м²от 514 635 $
3 спальниот 234 м²от 796 460 $
от 211 028 $от 2 723 $/м²
Sierra by Iman
Sierra by Iman
New Residence, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2029
ЗастройщикIman Developers
Площадьот 38 м² до 109 м²
Первый взнос20%
Студияот 38 м²от 167 642 $
1 спальняот 70 м²от 341 547 $
2 спальниот 98 м²от 437 512 $
от 167 642 $от 4 334 $/м²
Azizi Gabriel
Azizi Gabriel
4, S218 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикAzizi Developments
Площадьот 31 м² до 101 м²
Первый взнос20%
Студияот 31 м²от 153 574 $
1 спальняот 64 м²от 255 684 $
2 спальниот 101 м²от 432 403 $
от 153 574 $от 3 464 $/м²
THE CADEN by PRESCOTT
THE CADEN by PRESCOTT
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи3 кв. 2028
ЗастройщикPrescott Development
Площадьот 72 м² до 197 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 72 м²от 497 481 $
3 спальниот 188 м²от 1 154 799 $
от 497 481 $от 6 117 $/м²
Vincitore Wellness Estate
Vincitore Wellness Estate
9, 31st Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2029
ЗастройщикVincitore Real Estate Development LLC
Площадьот 37 м² до 212 м²
Первый взнос20%
Студияот 37 м²от 241 525 $
1 спальняот 60 м²от 336 828 $
2 спальниот 98 м²от 531 246 $
3 спальниот 212 м²от 880 327 $
от 241 525 $от 4 138 $/м²
Hilton Residences by Prestige One
Hilton Residences by Prestige One
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2029
ЗастройщикPrestige One Developments
Площадьот 74 м² до 319 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 74 м²от 871 613 $
2 спальниот 112 м²от 1 415 384 $
3 спальниот 187 м²от 2 234 989 $
от 871 613 $от 10 179 $/м²
Cybele by Wadan
Cybele by Wadan
Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикWadan Developments
Площадьот 118 м² до 130 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 118 м²от 456 570 $
от 456 570 $от 3 691 $/м²
Renad Tower
Renad Tower
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 59 м² до 153 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 59 м²от 535 066 $
2 спальниот 118 м²от 914 799 $
3 спальниот 152 м²от 973 691 $
от 535 066 $от 6 384 $/м²
La Perla by BnW
La Perla by BnW
6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикBnW Development
Площадьот 69 м² до 402 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 69 м²от 587 467 $
2 спальниот 123 м²от 1 040 548 $
3 спальниот 337 м²от 2 241 648 $
от 587 467 $от 6 636 $/м²
Fashionz by Danube
Fashionz by Danube
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1
Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 76 м² до 109 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 76 м²от 388 836 $
2 спальниот 99 м²от 487 679 $
от 388 836 $от 4 822 $/м²
123...252627
Каталог