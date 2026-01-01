Каталог проектов

Каталог
420 предложений
Trio Isle by Missoni
140, Marjan Island Boulevard, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
1 кв. 2028
Застройщик
RKM Durar Properties
Площадь
от 60 м² до 199 м²
Первый взнос
30%
1 спальня
от 60 м²
от 518 927
$
2 спальни
от 90 м²
от 734 908
$
3 спальни
от 199 м²
от 1 550 760
$
от 518 927
$
от 7 674
$/м²
Узнать комиссию
Tonino Lamborghini
14, Al Said Boulevard, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
4 кв. 2028
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 37 м² до 404 м²
Первый взнос
10%
Студия
от 37 м²
от 518 655
$
1 спальня
от 62 м²
от 852 159
$
2 спальни
от 102 м²
от 1 311 088
$
3 спальни
от 182 м²
от 2 221 159
$
от 518 655
$
от 10 482
$/м²
Узнать комиссию
Arlington Park 2 by Majid
19/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
2 кв. 2028
Застройщик
Majid Developments
Площадь
от 38 м² до 130 м²
Первый взнос
20%
Студия
от 38 м²
от 203 263
$
1 спальня
от 76 м²
от 314 008
$
2 спальни
от 102 м²
от 420 542
$
3 спальни
от 130 м²
от 557 877
$
от 203 263
$
от 4 087
$/м²
Узнать комиссию
The Edit at d3 by Meraas
50, D3 Street, Zaabeel 2, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
2 кв. 2030
Застройщик
Meraas Development
Площадь
от 80 м² до 906 м²
Первый взнос
20%
1 спальня
от 80 м²
от 680 735
$
2 спальни
от 122 м²
от 1 225 323
$
3 спальни
от 200 м²
от 2 178 352
$
4 спальни
от 259 м²
от 2 995 234
$
5 спален
от 906 м²
от 9 285 225
$
от 680 735
$
от 8 509
$/м²
Узнать комиссию
HADO by Beyond
1021, Nakhlat Deira Street, Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
3 кв. 2029
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 80 м² до 268 м²
Первый взнос
10%
1 спальня
от 80 м²
от 692 444
$
2 спальни
от 111 м²
от 1 206 807
$
3 спальни
от 231 м²
от 2 107 011
$
от 692 444
$
от 7 570
$/м²
Узнать комиссию
Mareva The Oasis
Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
1 кв. 2030
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 674 м² до 1372 м²
Первый взнос
10%
4 спальни
от 674 м²
от 3 782 950
$
5 спален
от 739 м²
от 4 503 440
$
6 спален
от 1360 м²
от 6 583 766
$
от 3 782 950
$
от 4 841
$/м²
Узнать комиссию
Binghatti Sky Terraces
Control Tower, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
4 кв. 2027
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 28 м² до 253 м²
Первый взнос
20%
Студия
от 28 м²
от 211 028
$
1 спальня
от 48 м²
от 326 753
$
2 спальни
от 98 м²
от 514 635
$
3 спальни
от 234 м²
от 796 460
$
от 211 028
$
от 2 723
$/м²
Узнать комиссию
Sierra by Iman
New Residence, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
2 кв. 2029
Застройщик
Iman Developers
Площадь
от 38 м² до 109 м²
Первый взнос
20%
Студия
от 38 м²
от 167 642
$
1 спальня
от 70 м²
от 341 547
$
2 спальни
от 98 м²
от 437 512
$
от 167 642
$
от 4 334
$/м²
Узнать комиссию
Azizi Gabriel
4, S218 Street, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
4 кв. 2028
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 31 м² до 101 м²
Первый взнос
20%
Студия
от 31 м²
от 153 574
$
1 спальня
от 64 м²
от 255 684
$
2 спальни
от 101 м²
от 432 403
$
от 153 574
$
от 3 464
$/м²
Узнать комиссию
THE CADEN by PRESCOTT
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
3 кв. 2028
Застройщик
Prescott Development
Площадь
от 72 м² до 197 м²
Первый взнос
20%
1 спальня
от 72 м²
от 497 481
$
3 спальни
от 188 м²
от 1 154 799
$
от 497 481
$
от 6 117
$/м²
Узнать комиссию
Vincitore Wellness Estate
9, 31st Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
2 кв. 2029
Застройщик
Vincitore Real Estate Development LLC
Площадь
от 37 м² до 212 м²
Первый взнос
20%
Студия
от 37 м²
от 241 525
$
1 спальня
от 60 м²
от 336 828
$
2 спальни
от 98 м²
от 531 246
$
3 спальни
от 212 м²
от 880 327
$
от 241 525
$
от 4 138
$/м²
Узнать комиссию
Hilton Residences by Prestige One
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
1 кв. 2029
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 74 м² до 319 м²
Первый взнос
20%
1 спальня
от 74 м²
от 871 613
$
2 спальни
от 112 м²
от 1 415 384
$
3 спальни
от 187 м²
от 2 234 989
$
от 871 613
$
от 10 179
$/м²
Узнать комиссию
Cybele by Wadan
Time 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
4 кв. 2027
Застройщик
Wadan Developments
Площадь
от 118 м² до 130 м²
Первый взнос
20%
2 спальни
от 118 м²
от 456 570
$
от 456 570
$
от 3 691
$/м²
Узнать комиссию
Renad Tower
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
4 кв. 2026
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 59 м² до 153 м²
Первый взнос
20%
1 спальня
от 59 м²
от 535 066
$
2 спальни
от 118 м²
от 914 799
$
3 спальни
от 152 м²
от 973 691
$
от 535 066
$
от 6 384
$/м²
Узнать комиссию
La Perla by BnW
6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
4 кв. 2027
Застройщик
BnW Development
Площадь
от 69 м² до 402 м²
Первый взнос
10%
1 спальня
от 69 м²
от 587 467
$
2 спальни
от 123 м²
от 1 040 548
$
3 спальни
от 337 м²
от 2 241 648
$
от 587 467
$
от 6 636
$/м²
Узнать комиссию
Fashionz by Danube
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, JVT District 4, D46 Street, 1
Тип объекта
Жилой
Срок сдачи
2 кв. 2026
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 76 м² до 109 м²
Первый взнос
10%
1 спальня
от 76 м²
от 388 836
$
2 спальни
от 99 м²
от 487 679
$
от 388 836
$
от 4 822
$/м²
Узнать комиссию
