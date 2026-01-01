Weybridge Gardens 5 by Leos

Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubailand. Архитектура здания Weybridge Gardens 5 вдохновлена формой цветочных лепестков и целебной атмосферой термальных источников Тосканы. Геометричный фасад смягчается плавными линиями и деликатной подсветкой и формирует цельный диалог между интерьером и внешним пространством. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах с деревянными акцентами, со встроенными кухонными шкафами и гардеробными, кварцевой столешницей, сантехникой, керамической напольной плиткой, смесителями с функцией экономии воды, энергоэффективным освещением, окнами с двойным остеклением. - За каждой резиденцией закреплено как минимум одно парковочное место. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, студии танцев и бокса, лаунж-зоны, infinity-бассейн на крыше, терраса для барбекю, кинотеатр под открытым небом, пиццерия, сауна, джакузи, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road и Al Ain Road. За 12 минут можно добраться до тематического парка IMG World of Adventures, за 14 минут – до выставки Global Village, за 20 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до торгового центра Mall of the Emirates займет 25 минут, до района Dubai Marina – 30 минут. Dubai International Airport находится в 22 минутах пути.