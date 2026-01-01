Каталог
Weybridge Gardens 5 by Leos

J1 Tower Dubai land, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Leos Development
Площадь
от 42 м² до 144 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 225 691 $от 3 735 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42
225 691
5 293
1 спальня
79
327 822
4 140
2 спальни
115
436 496 – 445 183
3 782 – 3 854
3 спальни
137 – 144
514 703 – 543 024
3 735 – 3 755
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubailand. Архитектура здания Weybridge Gardens 5 вдохновлена формой цветочных лепестков и целебной атмосферой термальных источников Тосканы. Геометричный фасад смягчается плавными линиями и деликатной подсветкой и формирует цельный диалог между интерьером и внешним пространством. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах с деревянными акцентами, со встроенными кухонными шкафами и гардеробными, кварцевой столешницей, сантехникой, керамической напольной плиткой, смесителями с функцией экономии воды, энергоэффективным освещением, окнами с двойным остеклением. - За каждой резиденцией закреплено как минимум одно парковочное место. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, студии танцев и бокса, лаунж-зоны, infinity-бассейн на крыше, терраса для барбекю, кинотеатр под открытым небом, пиццерия, сауна, джакузи, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road и Al Ain Road. За 12 минут можно добраться до тематического парка IMG World of Adventures, за 14 минут – до выставки Global Village, за 20 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до торгового центра Mall of the Emirates займет 25 минут, до района Dubai Marina – 30 минут. Dubai International Airport находится в 22 минутах пути.

Локация

На карте
J1 Tower Dubai land, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт50 м
Школа1 км
Магазин10 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
