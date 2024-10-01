Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.





Развитая инфраструктура:

Торговые центры: Dragon Mart, Dubai Outlet Mall, Cityland Mall.

Рестораны: Bait Al Kabsa & Mandi Restaurant, Spice N Nice Restaurant, Rukn Al Jood Mandi Restaurant, Oregano - The Villa.

Достопримечательности: развлекательный центр Global Village, многофункциональный загородный клуб Al Habtoor Polo Resort and Club, сад цветов Dubai Miracle Garden.

Образовательные учреждения: The Aquila School, GEMS Winchester School Dubai.

Медицинские клиники: Health Connect Clinic, Aster Clinic Dubailand, Wadi Al Safa Medical Center-Dubailand.





Транспортная доступность:

Район расположен вблизи магистралей Emirates Road, Sheikh Mohammed Bin Zayed и Al Qudra Road.





В настоящее время сеть общественного транспорта находится на стадии активного развития. Однако на личном автомобиле или такси от района легко добраться до нужных мест города. Так, дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 30 минут, до Palm Jumeirah и Dubai Mall - 20-25 минут.



