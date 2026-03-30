Сервис для риелторов

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Скоро в продаже

  1. Avior
    Avior
    ЗастройщикAcube
    Кол-во спаленот 1 до 6
    Площадьот 95 м² до 1358 м²
    от 1 058 062 $
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  1. Эксклюзив: ключи этой осенью + рассрочка до IV 2028 без %

    Эксклюзив: ключи этой осенью + рассрочка до IV 2028 без %

    Престижный ЖК Royal Regency в самом сердце Business Bay. Живите с комфортом вблизи всех центральных локаций Дубая. Бассейн с видами на Бурдж-Халифу и Дубайский канал. Акция до конца апреля!
    Выбрать апартаменты
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Популярные проекты

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  1. Radiant Terrace
    Radiant Terrace
    Pixel Tower 5, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2029
    ЗастройщикRadiant Real Estate
    Площадьот 49 м² до 352 м²
    Первый взнос5%
    от 247 515 $от 4 103 $/м²
  2. Raw District by Imtiaz
    Raw District by Imtiaz
    1, The Galleriea 4 Street, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2029
    ЗастройщикImtiaz Developments
    Площадьот 35 м² до 130 м²
    Первый взнос20%
    от 181 348 $от 3 978 $/м²
  3. Arancia Yards 2 by Beyond
    Arancia Yards 2 by Beyond
    6, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2029
    ЗастройщикBeyond Properties
    Площадьот 69 м² до 157 м²
    Первый взнос10%
    от 326 753 $от 4 688 $/м²
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Застройщики

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  1. Damac Properties

    Damac Properties

    Девелопер премиальной недвижимости в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году.

  2. Sobha Realty

    Sobha Realty

    Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.

  3. Danube Properties

    Danube Properties

    Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. Девелопер предлагает как элитную недвижимость, так и более доступную.

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Популярные районы

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  1. Аль-Марджан (Al Marjan Island)
    Рас-эль-Хайма

    Аль-Марджан (Al Marjan Island)

    Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.

  2. Дубай Марина (Dubai Marina)
    Дубай

    Дубай Марина (Dubai Marina)

    Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.

  3. Остров Яс (Yas Island)
    Абу-Даби

    Остров Яс (Yas Island)

    Yas Island — рукотворный остров в восточной части Абу-Даби. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и развитая транспортная сеть. В сообществе будет комфортно туристам, экспатам, инвесторам, молодым парам с детьми.

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Видеообзоры

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Новости

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  1. Налоги на недвижимость в ОАЭ: покупка, продажа и аренда
    Налоги на недвижимость в ОАЭ: покупка, продажа и аренда 01.08.2026
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    Изменения в визовом законодательстве Дубая в 2026 году15.05.2026
  4. Криптоинвестор – Портрет покупателя №5
    Криптоинвестор – Портрет покупателя №506.05.2026
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