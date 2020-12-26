ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
Академия
О сервисе
Зарегистрироваться
Войти
Сервис для риелторов
Зарабатывайте до 6,8% с каждой сделки в ОАЭ из любой точки мира
Зарегистрироваться
Искать среди 182 проектов
Преимущества работы с Housebook
Одна из самых высоких комиссий для партнеров на рынке - до 85%
Прозрачный процесс по всем этапам сделки и получения комиссии
Помощь в подборе и сопровождении
Доступ к проверенной и актуальной базе объектов
Возможность бронировать объекты на пресейле
Отсутствие абонентских платежей за использование сервиса
Возможность закрывать сделки дистанционно
Высокое качество оказываемых услуг и консультаций
Эксклюзив на Housebook
Iconic Tower от застройщика MERED
Подробнее
Начните работу с проектами Таиланда уже сейчас и получайте от 8% комиссии
Подробнее
Эксклюзив на Housebook
Iconic Tower от застройщика MERED
Подробнее
Начните работу с проектами Таиланда уже сейчас и получайте от 8% комиссии
Подробнее
Эксклюзив на Housebook
Iconic Tower от застройщика MERED
Подробнее
Начните работу с проектами Таиланда уже сейчас и получайте от 8% комиссии
Подробнее
Item 1 of 2
Популярные ЖК
320 Riverside Crescent
Срок сдачи
3 кв. 2027 г
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 62 м² до 166 м²
Первый взнос
20%
от 1 560 941
AED
Узнать комиссию
Ellington Views
Срок сдачи
1 кв. 2027 г
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 99 м² до 211 м²
Первый взнос
20%
от 2 235 828
AED
Узнать комиссию
340 Riverside Crescent
Срок сдачи
4 кв. 2027 г
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 46 м² до 115 м²
Первый взнос
20%
от 1 204 344
AED
Узнать комиссию
330 Riverside Crescent
Срок сдачи
2 кв. 2027 г
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 65 м² до 95 м²
Первый взнос
20%
от 1 572 564
AED
Узнать комиссию
Iconic Tower by Mered
Срок сдачи
3 кв. 2027 г
Застройщик
Mered Group
Площадь
от 80 м² до 220 м²
Первый взнос
5%
от 2 555 477
AED
Узнать комиссию
Sobha Verde
Срок сдачи
4 кв. 2026 г
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 81 м² до 185 м²
Первый взнос
20%
от 1 922 974
AED
Узнать комиссию
Azizi Grand
Срок сдачи
4 кв. 2023 г
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 37 м² до 117 м²
Первый взнос
40%
от 568 800
AED
Узнать комиссию
Chic Tower
Срок сдачи
1 кв. 2026 г
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 86 м² до 177 м²
Первый взнос
20%
от 2 328 000
AED
Узнать комиссию
Cape Hayat
Срок сдачи
2 кв. 2026 г
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 90 м² до 159 м²
Первый взнос
10%
от 1 562 000
AED
Узнать комиссию
Item 1 of 9
Каталог новостроек для сайта вашего агентства недвижимости
Готовое решение. Быстрый запуск. Подключение ко всей базе новостроек Дубая
Подробнее
Новые жилые комплексы
Waterside by LIV
Срок сдачи
3 кв. 2025 г
Застройщик
LIV Real Estate Development
Площадь
от 70 м² до 640 м²
Первый взнос
10%
от 2 350 000
AED
Узнать комиссию
Golf Vista Heights by London Gate
Срок сдачи
2 кв. 2025 г
Застройщик
London Gate
Площадь
от 58 м² до 125 м²
Первый взнос
20%
от 715 000
AED
Узнать комиссию
Rise Residences by S&S
Срок сдачи
2 кв. 2025 г
Застройщик
S&S Developments
Площадь
от 36 м² до 128 м²
Первый взнос
10%
от 546 690
AED
Узнать комиссию
Utopia by Damac
Срок сдачи
4 кв. 2026 г
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 991 м² до 2806 м²
Первый взнос
20%
от 18 087 000
AED
Узнать комиссию
Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe
Срок сдачи
4 кв. 2025 г
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 35 м² до 44 м²
Первый взнос
–
от 2 329 931
AED
Узнать комиссию
Nobu Residences Al Marjan Island
Срок сдачи
4 кв. 2026 г
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 83 м² до 556 м²
Первый взнос
5%
от 2 279 685
AED
Узнать комиссию
One River Point
Срок сдачи
2 кв. 2027 г
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 45 м² до 222 м²
Первый взнос
20%
от 1 482 828
AED
Узнать комиссию
Hyde Walk by Imtiaz
Срок сдачи
3 кв. 2025 г
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 35 м² до 90 м²
Первый взнос
20%
от 1 000 000
AED
Узнать комиссию
Iconic Tower by Mered
Срок сдачи
3 кв. 2027 г
Застройщик
Mered Group
Площадь
от 80 м² до 220 м²
Первый взнос
5%
от 2 555 477
AED
Узнать комиссию
Item 1 of 9
Наши партнеры
Item 1 of 14
Видеообзоры проектов
Смотреть все проекты
Новости
Смотреть все новости
Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы?
26.12.2023
Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ
22.12.2023
Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае
20.12.2023
Подробный гид по району Dubai Marina
19.12.2023
Item 1 of 4
Профессиональный сервис поиска и подбора недвижимости
Зарегистрироваться
Мы предоставляем инновационное решение, упрощающий поиск и подбор недвижимости, а также взаимодействие с застройщиками и клиентами
0% рассрочка
гибкие планы платежей
Отсутствие налогов
на имущество, перепродажу, сдачу в аренду
Высокая доходность
до 30% рост стоимости к моменту сдачи 6-12% годовой доход от сдачи в аренду