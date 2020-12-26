Сервис для риелторов

Мы предоставляем инновационное решение, упрощающий поиск и подбор недвижимости, а также взаимодействие с застройщиками и клиентами

0% рассрочка гибкие планы платежей Отсутствие налогов на имущество, перепродажу, сдачу в аренду Высокая доходность до 30% рост стоимости к моменту сдачи 6-12% годовой доход от сдачи в аренду