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Сервис для риелторов

Зарабатывайте до 6,8% с каждой сделки в ОАЭ из любой точки мира

Преимущества работы с Housebook

Одна из самых высоких комиссий для партнеров на рынке - до 85%
Прозрачный процесс по всем этапам сделки и получения комиссии
Помощь в подборе и сопровождении
Доступ к проверенной и актуальной базе объектов
Возможность бронировать объекты на пресейле
Отсутствие абонентских платежей за использование сервиса
Возможность закрывать сделки дистанционно
Высокое качество оказываемых услуг и консультаций
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Популярные ЖК

  1. 320 Riverside Crescent
    320 Riverside Crescent
    Срок сдачи3 кв. 2027 г
    ЗастройщикSobha Realty
    Площадьот 62 м² до 166 м²
    Первый взнос20%
    от 1 560 941 AED
  2. Ellington Views
    Ellington Views
    Срок сдачи1 кв. 2027 г
    ЗастройщикEllington Group
    Площадьот 99 м² до 211 м²
    Первый взнос20%
    от 2 235 828 AED
  3. 340 Riverside Crescent
    340 Riverside Crescent
    Срок сдачи4 кв. 2027 г
    ЗастройщикSobha Realty
    Площадьот 46 м² до 115 м²
    Первый взнос20%
    от 1 204 344 AED
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Новые жилые комплексы

  1. Waterside by LIV
    Waterside by LIV
    Срок сдачи3 кв. 2025 г
    ЗастройщикLIV Real Estate Development
    Площадьот 70 м² до 640 м²
    Первый взнос10%
    от 2 350 000 AED
  2. Golf Vista Heights by London Gate
    Golf Vista Heights by London Gate
    Срок сдачи2 кв. 2025 г
    ЗастройщикLondon Gate
    Площадьот 58 м² до 125 м²
    Первый взнос20%
    от 715 000 AED
  3. Rise Residences by S&S
    Rise Residences by S&S
    Срок сдачи2 кв. 2025 г
    ЗастройщикS&S Developments
    Площадьот 36 м² до 128 м²
    Первый взнос10%
    от 546 690 AED
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Наши партнеры

  1. sobha-realty
  2. ellington-properties
  3. azizi
  4. emaar
  5. danube
  6. reidin
  7. mag-group-holding
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Видеообзоры проектов

Новости

  1. Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы?
    Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы? 26.12.2023
  2. Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ
    Итоги года 2023. Знаковые события в мире недвижимости в ОАЭ22.12.2023
  3. Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае
    Главные термины о недвижимости, которые нужно знать брокеру, работающему в Дубае 20.12.2023
  4. Подробный гид по району Dubai Marina
    Подробный гид по району Dubai Marina19.12.2023
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Профессиональный сервис поиска и подбора недвижимости
Мы предоставляем инновационное решение, упрощающий поиск и подбор недвижимости, а также взаимодействие с застройщиками и клиентами
0% рассрочкагибкие планы платежей
Отсутствие налоговна имущество, перепродажу, сдачу в аренду
Высокая доходностьдо 30% рост стоимости к моменту сдачи 6-12% годовой доход от сдачи в аренду