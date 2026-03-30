Сервис для риелторов

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AviorЗастройщикAcubeКол-во спаленот 1 до 6Площадьот 95 м² до 1358 м²от 1 058 062 $
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- Дубай
Дубай Марина (Dubai Marina)
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
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