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Nakheel Properties

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Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 года. За это время она внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.


За что любят Nakheel Properties:

- компания под руководством правительства ОАЭ;

- надежность и безопасность инвестиций;

- использование современных технологий;

- инновационные решения;

- красивая архитектура;

- широкий спектр услуг.


Главными флагманскими проектами стали район Palm Jumeirah, смотровая площадка The View, а также искусственно созданный архипелаг островов "The World".

5 предложений
Naya at District One
Naya at District One
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Merkadh, Mohammed Bin Rashid City District One, District One Residences, District One Residences 1
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 328 м² до 419 м²
Первый взнос20%
3 спальниот 328 м²от 9 258 800 AED
4 спальниот 419 м²от 12 602 800 AED
от 9 258 800 AEDот 28 181 AED/м²
Rixos Dubai Islands Hotel & Residences
Rixos Dubai Islands Hotel & Residences
United Arab Emirates, Dubai, Nakhlat Deira, Nakhlat Deira
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 977 м² до 977 м²
Первый взнос20%
4 спальниот 977 м²от 21 528 800 AED
от 21 528 800 AEDот 22 020 AED/м²
Como Residences
Como Residences
United Arab Emirates, Dubai, 110
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 716 м² до 1004 м²
Первый взнос20%
3 спальниот 868 м²от 52 355 800 AED
4 спальниот 866 м²от 53 667 800 AED
5 спаленот 716 м²от 43 380 800 AED
от 43 380 800 AEDот 60 261 AED/м²
Palm Beach Towers
Palm Beach Towers
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 36/4
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 85 м² до 163 м²
Первый взнос15%
1 спальняот 85 м²от 3 000 000 AED
2 спальниот 162 м²от 6 500 000 AED
от 3 000 000 AEDот 35 075 AED/м²
District One West
District One West
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Quoz 2
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 1932 м² до 1932 м²
Первый взнос20%
7 спаленот 1932 м²от 59 476 000 AED
от 59 476 000 AEDот 30 783 AED/м²
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