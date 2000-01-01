Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 года. За это время она внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.





За что любят Nakheel Properties:

- компания под руководством правительства ОАЭ;

- надежность и безопасность инвестиций;

- использование современных технологий;

- инновационные решения;

- красивая архитектура;

- широкий спектр услуг.





Главными флагманскими проектами стали район Palm Jumeirah, смотровая площадка The View, а также искусственно созданный архипелаг островов "The World".