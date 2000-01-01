Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикNakheel Properties
Площадьот 328 м² до 419 м²
Первый взнос20%
3 спальниот 328 м²от 9 258 800 AED
4 спальниот 419 м²от 12 602 800 AED
Компания развивается на рынке недвижимости с 2000 года. За это время она внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика — производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.
За что любят Nakheel Properties:
- компания под руководством правительства ОАЭ;
- надежность и безопасность инвестиций;
- использование современных технологий;
- инновационные решения;
- красивая архитектура;
- широкий спектр услуг.
Главными флагманскими проектами стали район Palm Jumeirah, смотровая площадка The View, а также искусственно созданный архипелаг островов "The World".