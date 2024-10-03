Palm Springs by Nakheel
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О проекте
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Описание
Palm Springs – жилой проект Nakheel в материковой части Jebel Ali в Дубае, рядом с Sheikh Zayed Road и Palm Jebel Ali. В представленной коллекции — таунхаусы Aliso с 3–4 спальнями и отдельные виллы Rancho с 4–5 спальнями. Двух- и трехэтажные дома объединены прогулочными улицами, парками и общественными пространствами. Архитектуру формируют светлые фасады, крупное остекление, балконы и террасы. Ключевые особенности – Планировки апартаментов включают несколько жилых зон, помещения для персонала и крытую парковку на два автомобиля. – Крупные окна и раздвижные двери соединяют жилые помещения с частными дворами и садами. – Через район проходит Canyon Park с прогулочными маршрутами, садами, водоемами и местами отдыха. – В Thousand Palms Country Club запланированы рестораны, спортивные и wellness-пространства, бассейн с песчаным пляжем, детские бассейны и игровые зоны. – Silver Spur Racquet Club предусматривает спортивные корты, тренажерный зал, фитнес-студии и бассейны. Преимущества расположения Дорога до Palm Jebel Ali занимает около 14 минут, до Bluewaters Island – 20 минут, до аэропорта Al Maktoum – 23 минуты. До Palm Jumeirah можно доехать примерно за 25 минут, до Burj Al Arab – за 30 минут.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Падел-теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Массажный центр
- Сауна
- Spa-центр
- Баскетбольный корт
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Сад
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Средняя школа
- Магазины
- Открытый балкон
- Кондитерская / Пекарня
- Ресторан / Кафе