Описание

Palm Springs – жилой проект Nakheel в материковой части Jebel Ali в Дубае, рядом с Sheikh Zayed Road и Palm Jebel Ali. В представленной коллекции — таунхаусы Aliso с 3–4 спальнями и отдельные виллы Rancho с 4–5 спальнями. Двух- и трехэтажные дома объединены прогулочными улицами, парками и общественными пространствами. Архитектуру формируют светлые фасады, крупное остекление, балконы и террасы. Ключевые особенности – Планировки апартаментов включают несколько жилых зон, помещения для персонала и крытую парковку на два автомобиля. – Крупные окна и раздвижные двери соединяют жилые помещения с частными дворами и садами. – Через район проходит Canyon Park с прогулочными маршрутами, садами, водоемами и местами отдыха. – В Thousand Palms Country Club запланированы рестораны, спортивные и wellness-пространства, бассейн с песчаным пляжем, детские бассейны и игровые зоны. – Silver Spur Racquet Club предусматривает спортивные корты, тренажерный зал, фитнес-студии и бассейны. Преимущества расположения Дорога до Palm Jebel Ali занимает около 14 минут, до Bluewaters Island – 20 минут, до аэропорта Al Maktoum – 23 минуты. До Palm Jumeirah можно доехать примерно за 25 минут, до Burj Al Arab – за 30 минут.