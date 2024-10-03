Каталог
Дата: 03.10.2024

Где купить квартиру в Дубае, чтобы пляж был в 5 минутах ходьбы

В жаркой стране жить рядом с морем всегда приятнее. Брокеры в Дубае часто сталкиваются с просьбой найти квартиру недалеко от побережья. Специально для вас мы сделали подборку недвижимости у воды. Кстати, от каждого комплекса до пляжа идти не больше 5 минут!


Чем хороша квартира у моря? В ней можно комфортно жить самим или приобрести ее для последующей сдачи в аренду. Как правило, множество туристов во время отпуска в Дубае ищут не отели, а именно апартаменты. Поэтому выбирайте для своих клиентов выгодные лоты, которые не будут простаивать даже в летнюю жару Дубая.


Azura Residences by IGO 一 жилой комплекс расположен на острове Dubai Islands. Проект подойдет для тех, кто даже в рабочие будни мечтает наслаждаться роскошным образом жизни на побережье. Каждый житель получит доступ к infinity-бассейну, пространству для занятий йогой, коворкингу, тренажерному залу, лаунж-зоне и др. В 100 метрах от резиденции находится море. А до основных достопримечательностей Дубая (например, Burj Khalifa, Dubai Mall) можно добраться за полчаса на автомобиле.

Срок сдачи: 2 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 723 572 AED


Квартира в Дубае у моря 一 это не просто место пребывания, а образ жизни. Вечерние прогулки по набережной, утренние пробежки с захватывающими видами, свежий морской воздух — все это делает нахождение в таких комплексах наиболее комфортным и ярким.


Dubai Harbour Residences by H&H 一 проект на берегу Персидского залива, предлагающий эксклюзивный образ жизни своим будущим владельцам. Комплекс расположен в центре района Dubai Harbour. Из квартир можно любоваться не только заливом, но и другими впечатляющими пейзажами, так как во всех лотах предусмотрены балконы и панорамные окна. Все резиденты будут иметь доступ к частному пляжу. Помимо этого, на территории находятся infinity-бассейн, сауна, салон красоты, тренажерный зал, пространство для занятий йогой и др. За 10−15 минут можно доехать до ближайших школ, торговых центров и медицинских клиник.

Срок сдачи: 4 квартал 2027 года

Стоимость: от 3 883 523 AED


Если клиент хочет приобрести недвижимость у моря для инвестиций, то первое, на что нужно обратить внимание, 一 локация и расположение жилья. Доход точно будет больше в обжитых районах с доступной внешней инфраструктурой.


Como Residences 一 резиденция в знаменитом районе Palm Jumeirah. В распоряжении у жителей комплекса будут приватный бассейн с пляжем, корты для сквоша и паддл-тенниса, spa-центр, тренажерный зал, зона отдыха и др. Из окон всех апартаментов можно любоваться видами на Burj Khalifa, Palm Jumeirah и другие достопримечательности города. Для любителей прогулок рядом расположены живописные парки. В пешей доступности 一 рестораны, супермаркеты и аптеки.

Срок сдачи: 3 квартал 2027 года

Стоимость: от 33 632 800 AED


Правда, существует один минус покупки недвижимости у моря 一 это ее цена. Как правило, стоимость такого типа жилья в разы выше, чем в других районах. Однако мечта жить в мегаполисе со всеми «фишками» морского курорта часто побеждает желание сэкономить.


Rixos Dubai Islands Hotel & Residences 一 жилой комплекс с сервисом пятизвездочного отеля, расположенный вдали от суеты и шума города. Все лоты представлены с балконами, террасами или собственным садом. Проект может похвастаться развитой внутренней инфраструктурой для самых взыскательных клиентов: кинотеатр, infinity-бассейн, лаунж-зона, тренажерный зал, лобби-кафе и др. Дизайн всех резиденций выполнен совместно с отельной сетью Rixos. К тому же все лоты укомплектованы кухней и оснащены бытовой техникой.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 8 608 800 AED


В том случае, если инвестор планирует в дальнейшем перепродать квартиру, то важно знать: видовое жилье всегда раскупают в несколько раз быстрее. Многие люди готовы переплачивать за красоту. Поэтому выигрышной окажется недвижимость, окна которой выходят на море или парк.


Anwa Aria 一 высокая башня, расположенная на первой береговой линии, точно придется по вкусу всем любителям курортного образа жизни. Неоспоримым преимуществом является утонченный дизайн жилого комплекса и использование натуральных материалов в отделке. Каждый житель сможет наслаждаться потрясающим видом из окон и балконов. Для резидентов предусмотрена развитая инфраструктура: infinity-бассейн, йога-студия, спортивный зал, зоны барбекю, детский развлекательный центр и др. Также для всех жителей комплекса будет обеспечен прямой доступ к набережной и парку.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 2 658 007 AED

