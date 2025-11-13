Housebook удостоен премии Credo

Команда Housebook с гордостью сообщает, что мы стали лауреатом престижной профессиональной премии Credo. Эта награда – признание лидерства в сфере цифровых продуктов и подтверждение того, что мы движемся в верном направлении, формируя новые стандарты рынка недвижимости.









Немного о церемонии





Credo – это ежегодный Международный конкурс, который с 2007 года отмечает выдающиеся достижения в сфере недвижимости, строительства и ипотеки. За долгие годы своего существования премия стала настоящим индикатором качества и инновационности, награждая организации и отдельных личностей, которые внесли существенный вклад в развитие рынка жилья и способствовали укреплению цивилизованных отношений в этой сфере.





Для нас очень приятно получить признание именно на этом мероприятии. Церемония проходила в торжественной обстановке галереи Зураба Церетели, а в жюри были заслуженные эксперты отрасли, звездные ведущие и, конечно же, лидеры рынка недвижимости. Это означает, что полученная награда – результат глубокой оценки наших достижений самыми авторитетными профессионалами.





За что нас отметили?





За приверженность инновациям и создание по-настоящему работающих инструментов, которые уже сегодня меняют профессию риэлтора. Эта победа – заслуга всей команды, но сегодня мы хотим подробнее рассказать об одном из ключевых достижений, которое символизирует наш подход к digital-решениям.





Представляем будущее: AI-помощник Housebook





Главным продуктом цифровых разработок стал запуск первой версии уникального AI-помощника. Это не просто чат-бот, а интеллектуальный ассистент, призванный стать персональным аналитиком и консультантом по недвижимости за рубежом.





Что уже умеет наш AI-помощник? Он обрабатывает сложные специализированные запросы и выдает структурированные ответы, экономя ваше время на рутинном поиске информации.

Приведем несколько примеров задач, которые он решает, и на какие вопросы может ответить:





«Проанализируй недвижимость в Дубае и на Пхукете по доходности» → AI не просто покажет цифры, а предоставит комплексное структурированное сравнение по ключевым параметрам.

Юридические консультации: «Каковы законы о покупке недвижимости в ОАЭ для граждан РФ?» → Помощник покажет актуальную информацию по правовым аспектам.

Подбор инвестиционных предложений: «Топ-3 самых дешевых проекта в Турции с ценами в долларах» или «Девелоперы топ-5 самых качественных проектов в стране» → Вы получите готовую подборку для первого знакомства с рынком.

«Сколько всего проектов по каждой стране представлено на платформе?» → AI работает со всей нашей обширной внутренней базой данных.

Информирование: «Какие мероприятия планируются сообществом Housebook в этом месяце?» → AI держит вас в курсе интересных событий.





Мы понимаем, что настоящая инновация – это не только мощные технологии, но и прозрачность. Сейчас продукт находится на этапе активного развития, улучшения и расширения возможностей, поэтому мы честно заявляем о статусе beta-версии и открыты для обратной связи. Ваши обращения позволят нам быстрее отточить навыки AI-помощника и сделать его по-настоящему незаменимым инструментом в вашей работе.





Здесь ваша роль бесценна!





Премия Credo как признание нашей философии





Полученная награда — это не просто «статуэтка в шкафу». Для нас это подтверждение нескольких ключевых принципов.



