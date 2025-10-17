Каталог
Дата: 17.10.2025

Лучшие районы Дубая для инвестиций на перспективу

Дубай — финансовый реактор, который не останавливается ни на секунду. Пока все мечтают жить в раскрученных районах, умные инвесторы смотрят на те локации, где сегодня закладывается фундамент завтрашнего роста.


Сейчас идеальное время, чтобы обратить внимание на динамично развивающиеся проекты. Мы отобрали 5 районов, где ваши инвестиции смогут принести максимальную отдачу.


Dubai Creek Harbour


Представьте район будущего, строящийся напротив исторического центра. Это и есть Dubai Creek Harbour – амбициозный проект, который готовится стать новым сердцем города.


Почему это перспективно в 2025?

  • Цена входа еще доступна. По сравнению с Downtown, стоимость недвижимости здесь привлекательнее, а потенциал для роста – колоссальный. 
  • Проект заточен на концепцию «города в парке». Это тренд будущего, который будет манить новых жителей.


Кому подойдет?

– Инвесторам, которые верят в проекты-чемпионы и хотят повторить успех первых покупателей в Downtown.

– Ценителям уникальных видов и современной урбанистики.


VALO by Emaar — современный жилой комплекс в Dubai Creek Harbour. Жители комплекса смогут наслаждаться рядом первоклассных удобств и развлечений: бассейном с регулируемой температурой, открытым и закрытым тренажерными залами, местами для отдыха, wellness-зонами, площадками для барбекю и др. Расположение жилого комплекса вблизи дорог Ras Al Khor и Al Rebat St. позволит с комфортом перемещаться по городу на личном транспорте. За 5 минут можно доехать до знаменитого заповедника Ras Al Khor, за 10 минут — до Burj Khalifa, а за 15 — в Dubai International Airport.

Дата ввода в эксплуатацию: 3 кв. 2028

Стоимость: от 1 124 574 $


Dubai South 


Данный район строится вокруг будущего самого востребованного аэропорта мира – Al Maktoum. Dubai South – это не просто дома, а целый город для жизни, работы и логистики, который имеет все шансы стать мега-популярным хабом.


Почему это перспективно в 2025?

  • Один из самых привлекательных ценников на недвижимость в новостройках.
  • Инфраструктура уже работает на полную, а известность района выросла в разы с 2020 года.


Кому подойдет?

– Прагматикам, кто ищет высокую арендную доходность за счет спроса от работников авиационного и логистического секторов.

一 Инвесторам, которые жаждут получить максимальный рост капитала от района-локомотива экономики.


Jumeirah Village Circle (JVC)


JVC уже был в нашем прошлом обзоре, но в 2025 он становится еще интереснее. Это тот случай, когда «уютный и семейный» не значит «медленный». Район созрел и готов к новому витку роста.


Почему это перспективно в 2025?

  • Основная застройка подходит к концу. Новых проектов почти не будет, а спрос на аренду и покупку в этом зеленом районе только растет. Классика: меньше предложение – выше цена.
  • Полностью сформированная инфраструктура. Район уже не выглядит как «стройка», а стал комфортным для жизни кварталом с парками, школами и кафе. Это привлекает семьи, которые готовы платить за комфорт.
  • Стабильный спрос. Доступность и качество жизни делают его магнитом для среднего класса – основы арендного рынка.


Кому подойдет?

– Инвесторам, которые ищут надежный актив с предсказуемым ростом.

– Тем, кто хочет купить «на пике зрелости» района, когда основные риски строительства уже позади, а бум роста – еще впереди.


Binghatti Amberhall — премиальный жилой комплекс в семейном комьюнити Jumeirah Village Circle. Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для йоги, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона, лобби для гостей и др. Дорога до торгового центра Circle Mall займет 8 минут, до сада бабочек Dubai Butterfly Garden – 13 минут. Чтобы добраться до парка развлечений IMG Worlds of Adventure, понадобится 22 минуты, а до района Palm Jumeirah – 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 35 минут.

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2025

Стоимость: от 200 136 $


Al Furjan


Расположенный рядом с Dubai Marina и Discovery Gardens, Al Furjan долгое время оставался в тени. Но сейчас он раскрывается как один из самых удобных и хорошо спланированных районов для жизни.


Почему это перспективно в 2025?

  • Улучшенная транспортная доступность. Станция метро Al Furjan уже работает, что кардинально повысило привлекательность района.
  • Идеальный баланс. Здесь более спокойная атмосфера, чем в Dubai Marina, но при этом есть вся необходимая инфраструктура: парки, бассейны, торговые центры.
  • Осознание рынком всех преимуществ района еще в полной мере не отражено на ценах.


Кому подойдет?

– Тем, кто хочет жить в «спальном» районе европейского типа с отличной транспортной доступностью.

– Инвесторам, которые ищут недооцененные локации рядом с раскрученными хабами.


V1STARA HOUSE by Object1 — изысканный клубный дом в Al Furjan, в основе концепции которого лежит индийская философия, воплощающая принципы всеобщего единства. Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, настольный теннис, беговые дорожки, пространство для занятий йогой, детскую площадку, сауну, бассейн в виде лагуны, кинотеатр, игровую комнату, лаунж-зону, террасу для барбекю. Дорога до торгового центра Ibn Battuta Mall займет 12 минут, до Bluewaters Island и Dubai Marina – 15 минут. Путь до Jebel Ali Beach и Palm Jumeirah составит 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027

Стоимость: от 400 904 $


Dubailand


Огромная территория, где сосредоточены развлекательные комплексы, тематические парки и – что важно – множество новых жилых проектов. Это рай для тех, кто ищет доступное жилье с перспективой.


Почему это выгодно в 2025?

  • Близость к Miracle Garden, Global Village и множеству парков развлечений обеспечивает постоянный поток туристов, а значит и спрос на краткосрочную аренду.
  • Это один из самых доступных по цене районов, что открывает двери для широкого круга покупателей и арендаторов.
  • Новые объекты коммерческой и социальной инфраструктуры делают район все более самостоятельным и привлекательным.


Кому подойдет?

– Инвесторам, ориентированным на краткосрочную аренду.

– Покупателям с ограниченным бюджетом на вход, но с амбициями на высокий процентный рост.


Cove Edition 6 by Imtiaz — эстетичный жилой комплекс в Dubailand. На территории комплекса расположены: infinity-бассейн на крыше с панорамными видами, тренажерный зал, детскую игровую комнату, клубный дом, открытый кафетерий с площадкой для барбекю, зоны отдыха и пространства для встреч. Путь до Global Village, IMG Worlds of Adventure, Silicon Oasis и Academic City займет всего 5-12 минут. Поездка до знаковых достопримечательностей — Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — составит около 20 минут, а до Dubai Marina и Palm Jumeirah можно добраться за 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах на транспорте.

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027

Стоимость: от 206 461 $


Заключение

Выбор района для инвестиций – это всегда ставка на будущее. В 2025 году самые яркие возможности лежат не только в готовых раскрученных точках города, но и в локациях на подъеме: где строят новые небоскребы-рекордсмены, развивается ключевая инфраструктура и формируются новые сообщества. Изучите эти районы – возможно, именно здесь вас ждет ваша лучшая инвестиционная сделка.

  1. VALO by Emaar
    VALO by Emaar
    The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2028
    ЗастройщикEmaar Properties
    Площадьот 168 м² до 168 м²
    Первый взнос10%
    от 1 182 542 $от 7 033 $/м²
Item 1 of 3
  1. Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)
    Дубай

    Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

    Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.

Item 1 of 4

Каталог