VALO by Emaar

Описание

Жилой комплекс расположится в модном районе Dubai Creek Harbour рядом с метро. Этот проект предлагает эксклюзивное сочетание близости к оживленному ритму города и спокойное единение с природой. Каждая деталь здесь тщательно спланирована и выполнена с учетом принципов экологичности, инноваций и эстетической привлекательности. Ключевые особенности — Идеальное расположение рядом со станцией метро, живописной набережной и парками. — Захватывающие виды из окон комплекса на залив Dubai Creek. — Архитектура VALO станет выдающимся примером современного дизайна. — Девелопер поддерживает принципы экологичного строительства, чтобы сохранить окружающую среду. — Жители комплекса смогут наслаждаться рядом первоклассных удобств и развлечений. В их доступе будут: бассейн с регулируемой температурой, открытый и закрытый тренажерные залы, места для отдыха, велнес-зоны, площадка для барбекю и т.д. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour — это ультрасовременный и стильный район, идеально вписывающийся в сформировавшийся облик Дубая. Недалеко от комплекса находятся школы Deira International School, Universal American School, торговый центр Dubai Festival City Mall, медицинские учреждения Mediclinic Creek Harbour, Emirates Specialty Hospital. Также рядом с Valo находятся центральный парк, пристань для яхт, набережная и пляж. Преимущества расположения Добраться до жилого комплекса будет легко при помощи зеленой линии метро, а также благодаря автобусным маршрутам. Расположение Valo вблизи дорог Ras Al Khor и Al Rebat St. позволит с комфортом перемещаться по городу на личном транспорте. За 5 минут можно доехать до знаменитого заповедника Ras Al Khor, за 10 минут — до Burj Khalifa, а за 15 — в Dubai International Airport.