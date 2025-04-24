Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовVALO by Emaar

VALO by Emaar

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 9
1 / 9
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 168 м² до 168 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 1 182 542 $от 7 033 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
80%
При передаче ключей
10%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня
Количество корпусов1
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
168
1 182 542
7 033
Брошюра проекта

Описание

Жилой комплекс расположится в модном районе Dubai Creek Harbour рядом с метро. Этот проект предлагает эксклюзивное сочетание близости к оживленному ритму города и спокойное единение с природой. Каждая деталь здесь тщательно спланирована и выполнена с учетом принципов экологичности, инноваций и эстетической привлекательности. Ключевые особенности — Идеальное расположение рядом со станцией метро, живописной набережной и парками. — Захватывающие виды из окон комплекса на залив Dubai Creek. — Архитектура VALO станет выдающимся примером современного дизайна. — Девелопер поддерживает принципы экологичного строительства, чтобы сохранить окружающую среду. — Жители комплекса смогут наслаждаться рядом первоклассных удобств и развлечений. В их доступе будут: бассейн с регулируемой температурой, открытый и закрытый тренажерные залы, места для отдыха, велнес-зоны, площадка для барбекю и т.д. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour — это ультрасовременный и стильный район, идеально вписывающийся в сформировавшийся облик Дубая. Недалеко от комплекса находятся школы Deira International School, Universal American School, торговый центр Dubai Festival City Mall, медицинские учреждения Mediclinic Creek Harbour, Emirates Specialty Hospital. Также рядом с Valo находятся центральный парк, пристань для яхт, набережная и пляж. Преимущества расположения Добраться до жилого комплекса будет легко при помощи зеленой линии метро, а также благодаря автобусным маршрутам. Расположение Valo вблизи дорог Ras Al Khor и Al Rebat St. позволит с комфортом перемещаться по городу на личном транспорте. За 5 минут можно доехать до знаменитого заповедника Ras Al Khor, за 10 минут — до Burj Khalifa, а за 15 — в Dubai International Airport.

Локация

На карте
The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Крик Харбор (Dubai Creek Harbour)

Дубай
Инновационный и развивающийся район представляет смешанную застройку. Dubai Creek Harbour насыщен многоэтажными жилыми комплексами, деловыми зданиями, уютными виллами с садами и видами на бухту или гольф-поле. Основная философия комьюнити – это бережное экологичное отношение с помощью современных технологий.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа7 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

Новости

  1. Лучшие районы Дубая для инвестиций на перспективу
    Лучшие районы Дубая для инвестиций на перспективу17.10.2025
  2. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  3. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 3
Каталог