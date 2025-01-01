Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.





Преимущества Emaar Properties:

- лидирующее место на международном рынке

- внушительные бюджеты

- долгосрочные перспективы

- беспроигрышные стратегии





За годы своего существования компания Emaar изменила динамику развития недвижимости, которая теперь служит образцом для других компаний по всему миру.







