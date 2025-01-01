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Emaar Properties

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Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.


Преимущества Emaar Properties:

- лидирующее место на международном рынке

- внушительные бюджеты

- долгосрочные перспективы

- беспроигрышные стратегии


За годы своего существования компания Emaar изменила динамику развития недвижимости, которая теперь служит образцом для других компаний по всему миру.



10 предложений
Savanna at Creek Beach
Savanna at Creek Beach
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 149 м² до 158 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 149 м²от 3 652 888 AED
от 3 652 888 AEDот 24 377 AED/м²
Ocean Cove by Emaar
Ocean Cove by Emaar
2/3B, Mina Rashid Street, Madinat Dubai Al Melaheyah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2028
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 115 м² до 170 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 115 м²от 3 040 000 AED
3 спальниот 170 м²от 4 300 000 AED
от 3 040 000 AEDот 25 251 AED/м²
VALO by Emaar
VALO by Emaar
The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2028
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 100 м² до 174 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 100 м²от 2 620 000 AED
3 спальниот 165 м²от 4 130 000 AED
от 2 620 000 AEDот 24 041 AED/м²
Bayview by Address Resorts
Bayview by Address Resorts
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2028
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 70 м² до 128 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 70 м²от 3 130 000 AED
2 спальниот 128 м²от 5 230 000 AED
от 3 130 000 AEDот 40 824 AED/м²
Hillsedge by Emaar
Hillsedge by Emaar
Prive Residence, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2029
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 65 м² до 105 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 65 м²от 1 860 000 AED
2 спальниот 105 м²от 2 710 000 AED
от 1 860 000 AEDот 25 588 AED/м²
Address Residences Al Marjan Island
Address Residences Al Marjan Island
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2028
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 98 м² до 228 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 98 м²от 3 050 000 AED
2 спальниот 106 м²от 3 220 000 AED
3 спальниот 160 м²от 5 500 000 AED
от 3 050 000 AEDот 27 595 AED/м²
Seapoint
Seapoint
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, Dubai Marina, Dubai Harbour, Al Seyahi Street, 242/2
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 69 м² до 414 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 69 м²от 3 040 000 AED
2 спальниот 128 м²от 4 940 000 AED
3 спальниот 140 м²от 7 980 000 AED
4 спальниот 414 м²от 26 240 000 AED
от 3 040 000 AEDот 38 560 AED/м²
Oria by Emaar
Oria by Emaar
The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2027
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 113 м² до 121 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 113 м²от 2 860 000 AED
от 2 860 000 AEDот 23 801 AED/м²
Club Drive
Club Drive
Golf Suites at Dubai Hills, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 84 м² до 84 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 84 м²от 1 720 000 AED
от 1 720 000 AEDот 20 412 AED/м²
Cedar at Creek Beach
Cedar at Creek Beach
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Community Al Kheeran First, The Canal District
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 137 м² до 157 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 137 м²от 3 410 000 AED
от 3 410 000 AEDот 24 885 AED/м²
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