Тип объекта–
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикEmaar Properties
Площадьот 149 м² до 158 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 149 м²от 3 652 888 AED
Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Преимущества Emaar Properties:
- лидирующее место на международном рынке
- внушительные бюджеты
- долгосрочные перспективы
- беспроигрышные стратегии
За годы своего существования компания Emaar изменила динамику развития недвижимости, которая теперь служит образцом для других компаний по всему миру.