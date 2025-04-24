Каталог
The Heights by Emaar

The Heights by Emaar

Al Yalayis 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 455 м² до 631 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 1 769 911 $от 3 885 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2030
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
455
1 769 911
3 885
4 спальни
483
2 205 581
4 559
5 спален
631
2 968 005
4 698
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Проект, который воплощает идею жизни в гармонии с природой. The Heights объединяет три кластера — Serro, Serro II и Salva, где продуманные планировки и обширные зеленые территории создают атмосферу загородного спокойствия. Это идеальное решение для тех, кто стремится к балансу между ритмом мегаполиса и комфортом. Ключевые особенности — Виллы с 3–5 спальнями выполнены в светлой нейтральной палитре. В основе — бежевые, песочные и терракотовые оттенки, дополненные текстурными акцентами цвета корицы. Отделка премиум-класса включает кварцевые столешницы, корпуса шкафов из натурального дерева, и матовые покрытия в кремовых тонах. — Резидентам доступны бассейны, фитнес-центр, детская и спортивные площадки, сад для медитации, озеро с набережной, студия йоги и кафе. — Ландшафтный дизайн с беговыми дорожками, водными элементами и естественными тропами предоставляет среду для ежедневных оздоровительных практик. Преимущества расположения Комплекс расположен на пересечении Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Dubai Al Ain Road, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам города. Путь до Expo City Dubai составит 10 минут, до Dubai Hills Estate, Global Village, Oasis Park и Al Marmoom — 20 минут, до Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai и Mall of the Emirates — 25–30 минут. До международного аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 10 минут.

Локация

На карте
Al Yalayis 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

Emaar Properties

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Подробнее

