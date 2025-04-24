The Heights by Emaar

Описание

Проект, который воплощает идею жизни в гармонии с природой. The Heights объединяет три кластера — Serro, Serro II и Salva, где продуманные планировки и обширные зеленые территории создают атмосферу загородного спокойствия. Это идеальное решение для тех, кто стремится к балансу между ритмом мегаполиса и комфортом. Ключевые особенности — Виллы с 3–5 спальнями выполнены в светлой нейтральной палитре. В основе — бежевые, песочные и терракотовые оттенки, дополненные текстурными акцентами цвета корицы. Отделка премиум-класса включает кварцевые столешницы, корпуса шкафов из натурального дерева, и матовые покрытия в кремовых тонах. — Резидентам доступны бассейны, фитнес-центр, детская и спортивные площадки, сад для медитации, озеро с набережной, студия йоги и кафе. — Ландшафтный дизайн с беговыми дорожками, водными элементами и естественными тропами предоставляет среду для ежедневных оздоровительных практик. Преимущества расположения Комплекс расположен на пересечении Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Dubai Al Ain Road, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам города. Путь до Expo City Dubai составит 10 минут, до Dubai Hills Estate, Global Village, Oasis Park и Al Marmoom — 20 минут, до Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Ain Dubai и Mall of the Emirates — 25–30 минут. До международного аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 10 минут.