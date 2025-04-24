Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду

Дубай остается одним из самых привлекательных городов мира для вложений средств в недвижимость. Высокий спрос, налоговые льготы и стабильный рост цен делают город идеальным выбором для инвесторов.

Однако успех часто зависит от локации. Рассказываем, в каком районе Дубая лучше купить квартиру или апартаменты, чтобы получать пассивный доход.

Dubai Marina

Целевая аудитория

Экспаты, работающие в бизнес-кластерах JLT, Jebel Ali, Media City. Туристы, предпочитающие краткосрочную аренду из-за близости к пляжам и достопримечательностям. Студенты университетов в соседних районах.

Плюсы

Значительный интерес к недвижимости. Локация популярна среди иностранных специалистов и туристов благодаря близости к морю, ресторанам и активной вечерней жизни.

Развитая инфраструктура: станция метро DMCC, пешеходная набережная Marina Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, бизнес-центр Marina Plaza, пляжи, школы и медицинские клиники.

Какую квартиру лучше купить для аренды?

Студии и квартиры с одной спальней идеально подойдут для одиночек или пар без детей. Лучше выбирать такую недвижимость с панорамными окнами и видом на море – как правило, она сдается дороже.

Апартаменты с двумя и более спальнями популярны для долгосрочной аренды среди семей с детьми. Ищите жилые комплексы с детскими площадками, бассейнами и зонами для игр.

На заметку: квартиры с готовым ремонтом «под ключ» привлекают больше потенциальных клиентов.





Rove Home Dubai Marina — роскошная жилая башня в районе Dubai Marina с безупречным сервисом и фирменным стилем Rove Hotels. На территории комплекса расположены: фитнес-зал, спортивная площадка, infinity-бассейн, сауна, библиотека, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, караоке и др. Дорога до Bluewaters Island займет 10 минут, до Palm Jumeirah — 12 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Стоимость: от 1 500 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027





Downtown Dubai

Целевая аудитория

Туристы, желающие снимать жилье с видом на Burj Khalifa. Состоятельные экспаты, работающие в DIFC (Dubai International Financial Centre) или рядом с Dubai Mall. Корпоративные клиенты, предпочитающие жить в апартаментах в деловых поездках.





Плюсы

Чаще всего здесь продается премиум-сегмент в пешей доступности от Burj Khalifa, Dubai Mall и фонтанов. Даже в кризисные периоды спрос в этой локации остается высоким за счет туристов и состоятельных экспатов.

Развитая инфраструктура: станция метро Burj Khalifa/Dubai Mall, комфортные пешеходные мосты к Dubai Mall и Business Bay, валидация парковки для резидентов в торговых центрах.

Множество развлечений на любой вкус: крупнейший торговый центр в мире Dubai Mall, ледовый каток, океанариум, смотровая площадка At the Top, Dubai Opera.

Близость к Dubai International Financial Centre (DIFC), офисам глобальных компаний, таких как Google, Microsoft и т.д.

Какую квартиру лучше купить для аренды?

Студии и квартиры с одной спальней отлично подойдут для туристов и бизнес-путешественников. Денежную ставку можно повысить за вид на достопримечательности.

Апартаменты с большим количеством спален и пентхаусы обычно востребованы VIP-арендаторами и семьями в долгосрочной перспективе.

На заметку: популярностью в этом районе могут пользоваться квартиры с террасами или доступом к приватным бассейнам.





One Residence by Ginco Properties — жилой комплекс премиум-класса в Downtown. Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой и техникой Smeg. В распоряжении резидентов будут: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, бассейны, кинотеатр, зона барбекю, дзен-сад и др. Основные знаковые места Дубая, как Burj Khalifa, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach — в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Стоимость: от 1 520 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027





Jumeirah Village Circle, JVC

JVC — один из самых быстрорастущих семейных районов Дубая с доступными ценами и развивающейся инфраструктурой. Это идеальный выбор для инвесторов, которые хотят найти баланс между стабильной доходностью и умеренным бюджетом.

Целевая аудитория

Семьи с детьми. Молодые профессионалы, работающие в соседних бизнес-кластерах (Dubai Silicon Oasis, Al Barsha). Экспаты с ограниченным бюджетом, ищущие тихий район.

Плюсы

Ценовая доступность.

Стабильный интерес к «долгосроку».

Наличие зеленых зон: парков, детских площадок, велодорожек.

JVC по-прежнему активно застраивается, поэтому инфраструктура с каждым годом улучшается. Удобный выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, школы, клиники и торговые центры поблизости.

Какую квартиру лучше купить для аренды?

Студии и однокомнатные квартиры лучше выбирать с балконом и видом на парк – они сдаются гораздо быстрее. Двухкомнатное жилье популярно среди семей.

На заметку: ищите комплексы, близкие к паркам и школам, с бассейном и детской зоной. Кстати, здесь популярна отделка white-box: она позволяет арендаторам адаптировать пространство под себя.





LUME Residence by S&S — современный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и встроенной техникой. Резиденты могут воспользоваться тренажерным залом, кортом для падел-тенниса, бассейном, террасой для барбекю и др. До популярных районов Palm Jumeirah и Dubai Marina дорога займет 18-20 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Стоимость: от 693 777 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027





Business Bay

Целевая аудитория

Офисные сотрудники, работающие в бизнес-башнях (DIFC, Dubai World Trade Centre). Экспаты среднего и высокого уровня доходов, предпочитающие современное жилье без переплат за «премиум». Туристы, которых привлекает близость к достопримечательностям Дубая.

Плюсы

Business Bay — «младший брат» района Downtown. Здесь можно купить апартаменты дешевле, но сдать их почти по тем же ставкам.

Инфраструктура, идеально подходящая для бизнеса и жизни: станция метро Business Bay, удобный доступ к шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В ближайшей доступности офисные башни The Binary, Cayan Business Center.

Доступная набережная с множеством ресторанов и пешеходными зонами.

Какую квартиру лучше купить для аренды?

В данной локации оптимальным вариантом будет покупка студии или однокомнатной квартиры. Обычно такое жилье востребовано молодыми парами или экспатами, приехавшими работать в Дубай.

На заметку: выбирайте жилье с видом на канал или город — это может увеличить доход.





Royal Regency Suites by Al Seeb — элитные жилые башни в оживленном районе Business Bay. В апартаментах в стиле Hi-Tech чистовая отделка, брендовая сантехника, встроенные системы хранения. Для резидентов создан широкий спектр удобств на любой вкус: фитнес-центр с панорамными окнами, оборудованный профессиональной системой звучания, роскошный бассейн с видом на город и лаунж-зоной с джакузи, отдельные сауны и парные, предназначенные для мужчин и женщин, кафе и ресторан, прогулочная зона. За 10-15 минут можно доехать до главных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 20 минут.

Стоимость: от 1 468 144 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027





Dubai Hills Estate

Целевая аудитория

Семьи с детьми (много школ, парков и безопасных зон). Топ-менеджеры и экспаты, работающие в Dubai Marina, DIFC или аэропорту Al Maktoum. Любители активного образа жизни, снимающие виллы у поля Dubai Hills Golf Club.

Плюсы

Элитная недвижимость: апартаменты с видом на гольф-поля.

Спрос на долгосрочную аренду.

Развитая инфраструктура: удобный выезд на шоссе Al Khail Road и Umm Suqeim Road, станция метро Dubai Internet City в 15 минутах на машине. Развлечения на любой вкус и бюджет: торговый центр Dubai Hills Mall, 18-луночное гольф-поле с видом на Burj Khalifa, парк Dubai Hills Park с зонами для пикников и спорта.

Какую квартиру лучше купить для аренды?

Самым высоким спросом среди семей пользуются 2-3 комнатные апартаменты и таунхаусы. Средний срок — 2–5 лет. Также потенциальные клиенты в этом районе готовы платить за более премиальный подход.

На заметку: если есть возможность, то выбирайте виллу с видом на парк или гольф-поле.





Parkwood by Emaar — элегантный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Светлые современные интерьеры спроектированы компанией Vida. На территории комплекса есть вся необходимая структура: тренажерный зал, корт для занятий разными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Дорога до популярной достопримечательности Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и района Dubai Marina займет всего 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 15 минут.

Стоимость: от 1 720 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2029





Вывод

Дубай предлагает варианты для покупки недвижимости под сдачу в аренду для любого бюджета. Лидерами считаются Dubai Marina и Downtown, а для консервативных инвесторов подойдут JVC и Business Bay. Лучше выбирать районы с развитой инфраструктурой и ограниченным предложением — это минимизирует риски и обеспечит стабильный доход.



