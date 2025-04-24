Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
Дубай остается одним из самых привлекательных городов мира для вложений средств в недвижимость. Высокий спрос, налоговые льготы и стабильный рост цен делают город идеальным выбором для инвесторов.
Однако успех часто зависит от локации. Рассказываем, в каком районе Дубая лучше купить квартиру или апартаменты, чтобы получать пассивный доход.
Dubai Marina
Целевая аудитория
- Экспаты, работающие в бизнес-кластерах JLT, Jebel Ali, Media City.
- Туристы, предпочитающие краткосрочную аренду из-за близости к пляжам и достопримечательностям.
- Студенты университетов в соседних районах.
Плюсы
- Значительный интерес к недвижимости. Локация популярна среди иностранных специалистов и туристов благодаря близости к морю, ресторанам и активной вечерней жизни.
- Развитая инфраструктура: станция метро DMCC, пешеходная набережная Marina Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, бизнес-центр Marina Plaza, пляжи, школы и медицинские клиники.
Какую квартиру лучше купить для аренды?
Студии и квартиры с одной спальней идеально подойдут для одиночек или пар без детей. Лучше выбирать такую недвижимость с панорамными окнами и видом на море – как правило, она сдается дороже.
Апартаменты с двумя и более спальнями популярны для долгосрочной аренды среди семей с детьми. Ищите жилые комплексы с детскими площадками, бассейнами и зонами для игр.
На заметку: квартиры с готовым ремонтом «под ключ» привлекают больше потенциальных клиентов.
Rove Home Dubai Marina — роскошная жилая башня в районе Dubai Marina с безупречным сервисом и фирменным стилем Rove Hotels. На территории комплекса расположены: фитнес-зал, спортивная площадка, infinity-бассейн, сауна, библиотека, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, караоке и др. Дорога до Bluewaters Island займет 10 минут, до Palm Jumeirah — 12 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.
Стоимость: от 1 500 000 AED
Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027
Downtown Dubai
Целевая аудитория
- Туристы, желающие снимать жилье с видом на Burj Khalifa.
- Состоятельные экспаты, работающие в DIFC (Dubai International Financial Centre) или рядом с Dubai Mall.
- Корпоративные клиенты, предпочитающие жить в апартаментах в деловых поездках.
Плюсы
- Чаще всего здесь продается премиум-сегмент в пешей доступности от Burj Khalifa, Dubai Mall и фонтанов. Даже в кризисные периоды спрос в этой локации остается высоким за счет туристов и состоятельных экспатов.
- Развитая инфраструктура: станция метро Burj Khalifa/Dubai Mall, комфортные пешеходные мосты к Dubai Mall и Business Bay, валидация парковки для резидентов в торговых центрах.
- Множество развлечений на любой вкус: крупнейший торговый центр в мире Dubai Mall, ледовый каток, океанариум, смотровая площадка At the Top, Dubai Opera.
- Близость к Dubai International Financial Centre (DIFC), офисам глобальных компаний, таких как Google, Microsoft и т.д.
Какую квартиру лучше купить для аренды?
Студии и квартиры с одной спальней отлично подойдут для туристов и бизнес-путешественников. Денежную ставку можно повысить за вид на достопримечательности.
Апартаменты с большим количеством спален и пентхаусы обычно востребованы VIP-арендаторами и семьями в долгосрочной перспективе.
На заметку: популярностью в этом районе могут пользоваться квартиры с террасами или доступом к приватным бассейнам.
One Residence by Ginco Properties — жилой комплекс премиум-класса в Downtown. Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой и техникой Smeg. В распоряжении резидентов будут: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, бассейны, кинотеатр, зона барбекю, дзен-сад и др. Основные знаковые места Дубая, как Burj Khalifa, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach — в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.
Стоимость: от 1 520 000 AED
Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027
Jumeirah Village Circle, JVC
JVC — один из самых быстрорастущих семейных районов Дубая с доступными ценами и развивающейся инфраструктурой. Это идеальный выбор для инвесторов, которые хотят найти баланс между стабильной доходностью и умеренным бюджетом.
Целевая аудитория
- Семьи с детьми.
- Молодые профессионалы, работающие в соседних бизнес-кластерах (Dubai Silicon Oasis, Al Barsha).
- Экспаты с ограниченным бюджетом, ищущие тихий район.
Плюсы
- Ценовая доступность.
- Стабильный интерес к «долгосроку».
- Наличие зеленых зон: парков, детских площадок, велодорожек.
- JVC по-прежнему активно застраивается, поэтому инфраструктура с каждым годом улучшается. Удобный выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, школы, клиники и торговые центры поблизости.
Какую квартиру лучше купить для аренды?
Студии и однокомнатные квартиры лучше выбирать с балконом и видом на парк – они сдаются гораздо быстрее. Двухкомнатное жилье популярно среди семей.
На заметку: ищите комплексы, близкие к паркам и школам, с бассейном и детской зоной. Кстати, здесь популярна отделка white-box: она позволяет арендаторам адаптировать пространство под себя.
LUME Residence by S&S — современный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и встроенной техникой. Резиденты могут воспользоваться тренажерным залом, кортом для падел-тенниса, бассейном, террасой для барбекю и др. До популярных районов Palm Jumeirah и Dubai Marina дорога займет 18-20 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.
Стоимость: от 693 777 AED
Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027
Business Bay
Целевая аудитория
- Офисные сотрудники, работающие в бизнес-башнях (DIFC, Dubai World Trade Centre).
- Экспаты среднего и высокого уровня доходов, предпочитающие современное жилье без переплат за «премиум».
- Туристы, которых привлекает близость к достопримечательностям Дубая.
Плюсы
- Business Bay — «младший брат» района Downtown. Здесь можно купить апартаменты дешевле, но сдать их почти по тем же ставкам.
- Инфраструктура, идеально подходящая для бизнеса и жизни: станция метро Business Bay, удобный доступ к шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В ближайшей доступности офисные башни The Binary, Cayan Business Center.
- Доступная набережная с множеством ресторанов и пешеходными зонами.
Какую квартиру лучше купить для аренды?
В данной локации оптимальным вариантом будет покупка студии или однокомнатной квартиры. Обычно такое жилье востребовано молодыми парами или экспатами, приехавшими работать в Дубай.
На заметку: выбирайте жилье с видом на канал или город — это может увеличить доход.
Royal Regency Suites by Al Seeb — элитные жилые башни в оживленном районе Business Bay. В апартаментах в стиле Hi-Tech чистовая отделка, брендовая сантехника, встроенные системы хранения. Для резидентов создан широкий спектр удобств на любой вкус: фитнес-центр с панорамными окнами, оборудованный профессиональной системой звучания, роскошный бассейн с видом на город и лаунж-зоной с джакузи, отдельные сауны и парные, предназначенные для мужчин и женщин, кафе и ресторан, прогулочная зона. За 10-15 минут можно доехать до главных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 20 минут.
Стоимость: от 1 468 144 AED
Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027
Dubai Hills Estate
Целевая аудитория
- Семьи с детьми (много школ, парков и безопасных зон).
- Топ-менеджеры и экспаты, работающие в Dubai Marina, DIFC или аэропорту Al Maktoum.
- Любители активного образа жизни, снимающие виллы у поля Dubai Hills Golf Club.
Плюсы
- Элитная недвижимость: апартаменты с видом на гольф-поля.
- Спрос на долгосрочную аренду.
- Развитая инфраструктура: удобный выезд на шоссе Al Khail Road и Umm Suqeim Road, станция метро Dubai Internet City в 15 минутах на машине. Развлечения на любой вкус и бюджет: торговый центр Dubai Hills Mall, 18-луночное гольф-поле с видом на Burj Khalifa, парк Dubai Hills Park с зонами для пикников и спорта.
Какую квартиру лучше купить для аренды?
Самым высоким спросом среди семей пользуются 2-3 комнатные апартаменты и таунхаусы. Средний срок — 2–5 лет. Также потенциальные клиенты в этом районе готовы платить за более премиальный подход.
На заметку: если есть возможность, то выбирайте виллу с видом на парк или гольф-поле.
Parkwood by Emaar — элегантный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Светлые современные интерьеры спроектированы компанией Vida. На территории комплекса есть вся необходимая структура: тренажерный зал, корт для занятий разными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Дорога до популярной достопримечательности Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и района Dubai Marina займет всего 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 15 минут.
Стоимость: от 1 720 000 AED
Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2029
Вывод
Дубай предлагает варианты для покупки недвижимости под сдачу в аренду для любого бюджета. Лидерами считаются Dubai Marina и Downtown, а для консервативных инвесторов подойдут JVC и Business Bay. Лучше выбирать районы с развитой инфраструктурой и ограниченным предложением — это минимизирует риски и обеспечит стабильный доход.
Emaar Properties
Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.