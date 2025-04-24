Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиТоп-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
Дата: 24.04.2025

Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду

Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду

Дубай остается одним из самых привлекательных городов мира для вложений средств в недвижимость. Высокий спрос, налоговые льготы и стабильный рост цен делают город идеальным выбором для инвесторов. 

Однако успех часто зависит от локации. Рассказываем, в каком районе Дубая лучше купить квартиру или апартаменты, чтобы получать пассивный доход.  

 

Dubai Marina

Целевая аудитория 

  1. Экспаты, работающие в бизнес-кластерах JLT, Jebel Ali, Media City.  
  2. Туристы, предпочитающие краткосрочную аренду из-за близости к пляжам и достопримечательностям.
  3. Студенты университетов в соседних районах.

 

Плюсы

  • Значительный интерес к недвижимости. Локация популярна среди иностранных специалистов и туристов благодаря близости к морю, ресторанам и активной вечерней жизни.
  • Развитая инфраструктура: станция метро DMCC, пешеходная набережная Marina Walk, торговый центр Dubai Marina Mall, бизнес-центр Marina Plaza, пляжи, школы и медицинские клиники.

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

Студии и квартиры с одной спальней идеально подойдут для одиночек или пар без детей. Лучше выбирать такую недвижимость с панорамными окнами и видом на море – как правило, она сдается дороже. 

Апартаменты с двумя и более спальнями популярны для долгосрочной аренды среди семей с детьми. Ищите жилые комплексы с детскими площадками, бассейнами и зонами для игр.  

 

На заметку: квартиры с готовым ремонтом «под ключ» привлекают больше потенциальных клиентов.  


Rove Home Dubai Marina — роскошная жилая башня в районе Dubai Marina с безупречным сервисом и фирменным стилем Rove Hotels. На территории комплекса расположены: фитнес-зал, спортивная площадка, infinity-бассейн, сауна, библиотека, коворкинг, кинотеатр, терраса для барбекю, караоке и др. Дорога до Bluewaters Island займет 10 минут, до Palm Jumeirah — 12 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Стоимость: от 1 500 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027


Downtown Dubai

Целевая аудитория 

  1. Туристы, желающие снимать жилье с видом на Burj Khalifa.
  2. Состоятельные экспаты, работающие в DIFC (Dubai International Financial Centre) или рядом с Dubai Mall.  
  3. Корпоративные клиенты, предпочитающие жить в апартаментах в деловых поездках.  


Плюсы 

  • Чаще всего здесь продается премиум-сегмент в пешей доступности от Burj Khalifa, Dubai Mall и фонтанов. Даже в кризисные периоды спрос в этой локации остается высоким за счет туристов и состоятельных экспатов. 
  • Развитая инфраструктура: станция метро Burj Khalifa/Dubai Mall, комфортные   пешеходные мосты к Dubai Mall и Business Bay, валидация парковки для резидентов в торговых центрах.  
  • Множество развлечений на любой вкус: крупнейший торговый центр в мире Dubai Mall, ледовый каток, океанариум, смотровая площадка At the Top, Dubai Opera. 
  • Близость к Dubai International Financial Centre (DIFC), офисам глобальных компаний, таких как Google, Microsoft и т.д.

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

Студии и квартиры с одной спальней отлично подойдут для туристов и бизнес-путешественников. Денежную ставку можно повысить за вид на достопримечательности. 

Апартаменты с большим количеством спален и пентхаусы обычно востребованы VIP-арендаторами и семьями в долгосрочной перспективе.  

 

На заметку: популярностью в этом районе могут пользоваться квартиры с террасами или доступом к приватным бассейнам.


One Residence by Ginco Properties — жилой комплекс премиум-класса в Downtown. Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой и техникой Smeg. В распоряжении резидентов будут: тренажерный зал, студия йоги, гольф-симулятор, детская игровая площадка, бассейны, кинотеатр, зона барбекю, дзен-сад и др. Основные знаковые места Дубая, как Burj Khalifa, Dubai Mall находятся в 5 минутах пути, Jumeirah Beach — в 10 минутах. Дорога до аэропорта Dubai International Airport составит 20 минут.

Стоимость: от 1 520 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027


Jumeirah Village Circle, JVC

JVC — один из самых быстрорастущих семейных районов Дубая с доступными ценами и развивающейся инфраструктурой. Это идеальный выбор для инвесторов, которые хотят найти баланс между стабильной доходностью и умеренным бюджетом.  

 

Целевая аудитория

  1. Семьи с детьми. 
  2. Молодые профессионалы, работающие в соседних бизнес-кластерах (Dubai Silicon Oasis, Al Barsha).  
  3. Экспаты с ограниченным бюджетом, ищущие тихий район.  

 

Плюсы

  • Ценовая доступность.
  • Стабильный интерес к «долгосроку».
  • Наличие зеленых зон: парков, детских площадок, велодорожек.  
  • JVC по-прежнему активно застраивается, поэтому инфраструктура с каждым годом улучшается. Удобный выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, школы, клиники и торговые центры поблизости. 

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?

Студии и однокомнатные квартиры лучше выбирать с балконом и видом на парк – они сдаются гораздо быстрее. Двухкомнатное жилье популярно среди семей. 

 

На заметку: ищите комплексы, близкие к паркам и школам, с бассейном и детской зоной. Кстати, здесь популярна отделка white-box: она позволяет арендаторам адаптировать пространство под себя.  


LUME Residence by S&S — современный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и встроенной техникой. Резиденты могут воспользоваться тренажерным залом, кортом для падел-тенниса, бассейном, террасой для барбекю и др. До популярных районов Palm Jumeirah и Dubai Marina дорога займет 18-20 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Стоимость: от 693 777 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2027


Business Bay

Целевая аудитория

  1. Офисные сотрудники, работающие в бизнес-башнях (DIFC, Dubai World Trade Centre). 
  2. Экспаты среднего и высокого уровня доходов, предпочитающие современное жилье без переплат за «премиум».  
  3. Туристы, которых привлекает близость к достопримечательностям Дубая.  

 

Плюсы 

  • Business Bay — «младший брат» района Downtown. Здесь можно купить апартаменты дешевле, но сдать их почти по тем же ставкам. 
  • Инфраструктура, идеально подходящая для бизнеса и жизни: станция метро Business Bay, удобный доступ к шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. В ближайшей доступности офисные башни The Binary, Cayan Business Center. 
  • Доступная набережная с множеством ресторанов и пешеходными зонами.

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

В данной локации оптимальным вариантом будет покупка студии или однокомнатной квартиры. Обычно такое жилье востребовано молодыми парами или экспатами, приехавшими работать в Дубай. 

 

На заметку: выбирайте жилье с видом на канал или город — это может увеличить доход.  


Royal Regency Suites by Al Seeb — элитные жилые башни в оживленном районе Business Bay. В апартаментах в стиле Hi-Tech чистовая отделка, брендовая сантехника, встроенные системы хранения. Для резидентов создан широкий спектр удобств на любой вкус:  фитнес-центр с панорамными окнами, оборудованный профессиональной системой звучания, роскошный бассейн с видом на город и лаунж-зоной с джакузи, отдельные сауны и парные, предназначенные для мужчин и женщин, кафе и ресторан, прогулочная зона. За 10-15 минут можно доехать до главных достопримечательностей Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera. До международного аэропорта Дубая можно добраться за 20 минут.

Стоимость: от 1 468 144 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027


Dubai Hills Estate

Целевая аудитория

  1. Семьи с детьми (много школ, парков и безопасных зон).  
  2. Топ-менеджеры и экспаты, работающие в Dubai Marina, DIFC или аэропорту Al Maktoum.  
  3. Любители активного образа жизни, снимающие виллы у поля Dubai Hills Golf Club.  

 

Плюсы

  • Элитная недвижимость: апартаменты с видом на гольф-поля.  
  • Спрос на долгосрочную аренду.
  • Развитая инфраструктура: удобный выезд на шоссе Al Khail Road и Umm Suqeim Road, станция метро Dubai Internet City в 15 минутах на машине.  Развлечения на любой вкус и бюджет: торговый центр Dubai Hills Mall, 18-луночное гольф-поле с видом на Burj Khalifa, парк Dubai Hills Park с зонами для пикников и спорта. 

 

Какую квартиру лучше купить для аренды?  

Самым высоким спросом среди семей пользуются 2-3 комнатные апартаменты и таунхаусы. Средний срок — 2–5 лет.  Также потенциальные клиенты в этом районе готовы платить за более премиальный подход.

 

На заметку: если есть возможность, то выбирайте виллу с видом на парк или гольф-поле.  


Parkwood by Emaar — элегантный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Светлые современные интерьеры спроектированы компанией Vida. На территории комплекса есть вся необходимая структура: тренажерный зал, корт для занятий разными видами спорта, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Дорога до популярной достопримечательности Burj Khalifa, торгового центра Dubai Mall и района Dubai Marina займет всего 10 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 15 минут.

Стоимость: от 1 720 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2029


Вывод

Дубай предлагает варианты для покупки недвижимости под сдачу в аренду для любого бюджета. Лидерами считаются Dubai Marina и Downtown, а для консервативных инвесторов подойдут JVC и Business Bay. Лучше выбирать районы с развитой инфраструктурой и ограниченным предложением — это минимизирует риски и обеспечит стабильный доход.  


  1. Emaar Properties

    Emaar Properties

    Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.

Item 1 of 3
Проекты S&S DevelopmentsПроекты Ginco Properties
  1. Royal Regency Suites by Al Seeb
    Royal Regency Suites by Al Seeb
    13, 12nd Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2027
    ЗастройщикAl Seeb Real Estate Development
    Площадьот 51 м² до 270 м²
    Первый взнос10%
    от 373 417 $от 5 415 $/м²
Item 1 of 3
  1. Бизнес Бэй
    Дубай

    Бизнес Бэй

    Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.

Item 1 of 4

Похожие материалы

Еще
  1. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  2. 5 скрытых вызовов переезда в Дубай
    12.12.2025

    5 скрытых вызовов переезда в Дубай

    Об этом не говорят риэлторы, а мы расскажем — чтобы ваши клиенты были готовы к реальности и не разочарованы

  3. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    30.11.2025

    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

    Правда против мифов

Item 1 of 9
Каталог