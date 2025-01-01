Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикIRTH Development
Площадьот 37 м² до 98 м²
Первый взнос10%
Студияот 37 м²от 1 585 000 AED
1 спальняот 57 м²от 2 200 000 AED
2 спальниот 98 м²от 3 410 000 AED
Застройщик создает экологичные жилые комплексы, воплощая принципы устойчивого развития. Компания, сравнительно недавно вышедшая на рынок, с энтузиазмом инвестирует в строительство с использованием возобновляемой энергии и экологически чистых материалов в Дубае, Париже и Стамбуле. Стремление к гармонии человека и природы — ценность команды.
Преимущества IRTH Development:
- стратегическое партнерство;
- качество строительства;
- долгосрочные перспективы;
- привлекательные расположения.
IRTH Development воплощает глубинную концепцию через инновационные, органичные и высококачественные проекты недвижимости, сочетающие традиции и современные решения, основанные на принципах доверия, силы и гибкости.