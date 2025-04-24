Rove HQ Offices by IRTH

Описание

Первое офисное здание нового поколения под гостиничным брендом Rove Hotels в Marasi Bay Marina. HQ by Rove меняет представления об офисе, создавая среду, где комфорт и энергия гостеприимства сочетаются с функциональностью и престижем. Ключевые особенности - Полностью оборудованные и меблированные офисные пространства. Благодаря подвижным модулям можно легко менять конфигурацию помещений, превращая открытые планировки в закрытые и наоборот. - Сотрудники офисов могут воспользоваться консьерж-сервисом от компании Cushman & Wakefield Core. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, терраса для йоги, корты для баскетбола и падел-тенниса, кафе, магазин, салон красоты, библиотека, студия подкастов и др. Преимущества расположения Бизнес-центр находится в ярком прибрежном районе с 12-километровой набережной, ресторанами, зонами отдыха и развлечений. Комьюнити также отличается хорошей транспортной доступностью — всего за 3 минуты можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до районов DIFC и Downtown Dubai замет 5 минут, до Dubai Design District — 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.