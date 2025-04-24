Haus of Tenet Offices by IRTH Group

Описание

Уникальные офисы в Дубае, где искусство становится частью инвестиций. Проект Haus of Tenet расположен в Business Bay и идеально подходит для лидеров, которые ценят инновационные идеи и продуманные арт-пространства. Гибкая система кластеров позволяет масштабировать бизнес по мере роста и эффективно управлять активами. Ключевые особенности — Лоты в формате Shell & Core предоставляют полную свободу в создании рабочей среды. Панорамные окна открывают виды на парк, Burj Khalifa и панораму мегаполиса. — Организация пространств дает возможность объединять соседние офисы через общий приватный холл, сохраняя независимость каждого помещения. — Владельцы получают первоначальную долю за счет застройщика в кураторской коллекции художественных работ без дополнительных вложений. — Премиальная инфраструктура включает ресторан, spa-центр, клубный лаунж, лобби, галерею и сад на крыше. Преимущества расположения Коммерческая башня находится в деловом районе Business Bay. Путь до Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera, Downtown Dubai, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace, Al Quoz Pond Park, Oasis Mall, Tolerance Bridge и Dubai Waterfall займет 10–15 минут. Добраться до Jumeirah Bay, Mercato Beach, Etihad Museum, Pearl Jumeirah, Palm Jumeirah, Dubai Harbour, Dubai Marina и JBR Beach можно за 15–25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport продлится 20 минут.