Haus of Tenet Offices by IRTH Group

34/1, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
IRTH Development
Площадь
от 73 м² до 630 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 889 822 $от 12 033 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовОфис
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
73 – 630
889 822 – 7 590 315
12 033
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Уникальные офисы в Дубае, где искусство становится частью инвестиций. Проект Haus of Tenet расположен в Business Bay и идеально подходит для лидеров, которые ценят инновационные идеи и продуманные арт-пространства. Гибкая система кластеров позволяет масштабировать бизнес по мере роста и эффективно управлять активами. Ключевые особенности — Лоты в формате Shell & Core предоставляют полную свободу в создании рабочей среды. Панорамные окна открывают виды на парк, Burj Khalifa и панораму мегаполиса. — Организация пространств дает возможность объединять соседние офисы через общий приватный холл, сохраняя независимость каждого помещения. — Владельцы получают первоначальную долю за счет застройщика в кураторской коллекции художественных работ без дополнительных вложений. — Премиальная инфраструктура включает ресторан, spa-центр, клубный лаунж, лобби, галерею и сад на крыше. Преимущества расположения Коммерческая башня находится в деловом районе Business Bay. Путь до Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera, Downtown Dubai, Coca-Cola Arena, Zabeel Palace, Al Quoz Pond Park, Oasis Mall, Tolerance Bridge и Dubai Waterfall займет 10–15 минут. Добраться до Jumeirah Bay, Mercato Beach, Etihad Museum, Pearl Jumeirah, Palm Jumeirah, Dubai Harbour, Dubai Marina и JBR Beach можно за 15–25 минут. Дорога до аэропорта Dubai International Airport продлится 20 минут.

Локация

На карте
34/1, Marasi Drive Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт900 м
Школа260 м
Магазин2 км
Медицинский центр200 м
Метро2 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

IRTH Development

IRTH Development

Застройщик создает экологичные жилые комплексы, воплощая принципы устойчивого развития. Компания, сравнительно недавно вышедшая на рынок, с энтузиазмом инвестирует в строительство с использованием возобновляемой энергии и экологически чистых материалов в Дубае, Париже и Стамбуле. Стремление к гармонии человека и природы — ценность команды.
Подробнее

