Как риэлторы, вы каждый день видите полные восторга глаза клиентов, когда они смотрят на панораму из окна квартиры в Dubai Мarina или виллы в Emirates Hills. Чаще всего вы рассказываете будущим покупателям о безналоговой системе, безопасности и роскошном образе жизни в Дубае. Но настоящая профессиональная работа начинается, когда риэлтор помогает клиенту пройти путь от «восторженного туриста» до «довольного резидента».





Есть обратная сторона медали, о которой не пишут в социальных сетях. Игнорируя эти сложности, вы рискуете получить разочарованного покупателя, который через год захочет продать свою новую недвижимость. Предвосхищая их, вы становитесь не просто агентом по продажам, а настоящим гуру недвижимости.





Ниже рассмотрим 5 скрытых вызовов переезда в Дубай и предложим практические советы, которые вы можете дать своим клиентам.





Вызов 1. Социальные связи





Дубай — город экспатов, где большой процент населения составляют приезжие. Это создает уникальный феномен «текучки отношений». Новые друзья, коллеги и соседи через 2-3 года, а то и раньше, могут уехать. За видимым блеском и насыщенной социальной жизнью может скрываться одиночество и сложность в построении долгосрочных связей.





Как это преодолеть вашему клиенту?

一 Порекомендуйте покупателям с первых недель искать хобби: беговые клубы вдоль JBR, парусные сообщества в Dubai Marina, книжные клубы, семейные и волонтерские мероприятия. В Дубае — рай для нетворкинга по интересам.





一 Быть проактивным. Не ждать приглашений, а самому организовывать события: совместное барбекю, поход в кино — малые шаги создают большие связи.





一 Для клиентов с детьми идеальным решением станут закрытые сообщества, где соседи по умолчанию являются частью социального круга.





Совет риэлтору

Подбирая недвижимость, спрашивайте клиента не только о бюджете, но и о предпочитаемом образе жизни. «Вы любите шумные тусовки или уединение? Для вас важен доступ к паркам и спортплощадкам? Насколько принципиально для вас наличие дружеского сообщества по соседству?» Это поможет выбрать не просто дом, а среду для комфортной жизни.





Вызов 2. Ценовой шок





Да, в Дубае практически нет налогов, но, несмотря на этот фактор, жизнь может быть астрономически дорогой. Клиенты часто фокусируются на затратах на аренду или платежи по рассрочке, не учитывая «скрытые» расходы на недвижимость. Также при переезде в ОАЭ нужно учитывать стоимость продуктов, одежды, ресторанов и развлечений.





Как это преодолеть вашему клиенту

一 Детально просчитать бюджет ДО переезда. Использовать онлайн-калькуляторы стоимости жизни в стране и закладывать еще 15-20% на непредвиденные расходы.





一 Требовать от застройщика или управляющей компании полный прайс-лист по сервисным сборам. Это должно быть обязательной частью сделки.





一 Изучить «нераскрученные» районы. Жизнь в Дубае — не только про Downtown и Palm Jumeirah. Предлагайте альтернативы вроде Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai Hills или Arjan, где соотношение цены и качества часто бывает выгоднее, а сообщества более сплоченные.





Совет риэлтору

Будьте финансово грамотным агентом. Заранее распишите клиенту примерные ежегодные расходы на содержание выбранной недвижимости. Это вызовет большое доверие и покажет вашу заботу о его долгосрочном благополучии, а не только о закрытии сделки.









Вызов 3. Хрупкость статуса резидента





В отличие от стран с видом на жительство, резидентская виза в ОАЭ чаще всего бывает жестко привязана к работодателю иностранца. Прекращение работы по какой-либо причине влечет за собой необходимость покинуть страну в течение короткого срока. Это создает фоновый стресс и чувство нестабильности, особенно для семей с детьми, которые учатся в местных школах.





Как это преодолеть вашему клиенту

一 Рассмотреть опции получение Золотой визы через приобретение недвижимости. Это ключевой козырь. Активно информируйте клиентов о возможности получения резидентства на срок от 2 до 10 лет при покупке недвижимости от определенной стоимости (значения необходимой суммы постоянно меняются, будьте в курсе!) Для многих семей такая виза создаст «подушку безопасности» и гарантию стабильности.





一 Рекомендуйте клиентам иметь сбережения на 3-6 месяцев жизни на случай форс-мажора.





一 Посоветуйте изучить условия страхования и контракта с работодателем. Понимание своих прав и обязанностей снижает тревожность.





Совет риэлтору

Вы должны быть экспертом по всем типам виз. Четко рассказывайте на встречах, какая недвижимость и на каких условиях дает право на получение резидентства. Для многих клиентов это может стать решающим фактором при покупке, даже более важным, чем характеристики самой квартиры.





Вызов 4. Культурные различия





Дубай космополитичен, но все же это мусульманский город с глубокими культурными корнями. Многие экспаты живут в своем «пузыре», избегая столкновений с местными традициями. Однако незнание правил (в одежде, поведении в Рамадан, в общении между мужчинами и женщинами и др.) может привести к неловким, а иногда и проблемным ситуациям.





Как это преодолеть вашему клиенту

一 Проявить любознательность и уважение. Порекомендуйте несколько базовых ресурсов или книг об истории и культуре ОАЭ.





一 Соблюдать разумные меры приличия. В общественных местах, торговых центрах одеваться скромнее, чем на пляже. Избегать публичных проявлений чувств.





一 Быть терпимыми к иному темпу жизни.





Совет риэлтору

Соберите для своих клиентов небольшой «гид по этикету» или подготовьте ссылку на проверенный официальный ресурс. Эта маленькая деталь показывает, что вы помогаете им интегрироваться, и благоприятствует установлению более теплых взаимоотношений.





Вызов 5. Жизнь в вечном «курортном режиме»





Дубай — город, построенный на концептах успеха, потребления и вечного праздника. Через какое-то время это может вызвать эмоциональное выгорание. Отсутствие смены сезонов, постоянная гонка за статусом и ощущение «временности происходящего» часто бьют по ментальному здоровью приезжих.





Как это преодолеть вашему клиенту

一 Создать свои ритуалы. Найти места, не связанные с гламуром: прогулки в менее популярных, но зеленых районах, походы в горы или завтраки в любимом камерном кафе.





一 Ставить личные, а не только карьерные цели. Выучить арабский, заняться серьезным спортом (триатлон, дайвинг), волонтерством и др.





一 Принять тот факт, что жизнь здесь — это марафон, а не спринт. Важно уметь «выключаться» из гонки и находить время для тишины и себя.





Совет риэлтору

Ваша задача — продавать не только квадратные метры, а возможность реализовать определенный образ жизни. Спросите клиента: «Как вы хотите жить в Дубае через 5 лет?». Ответ поможет вам подобрать то место, где их мечты станут реальностью.









Вместо вывода





Обсуждая эти «неудобные» темы с клиентами, вы делаете нечто большее, чем просто продаете недвижимость. Вы строите долгосрочные отношения, основанные на доверии и искренней заботе. Вы становитесь тем агентом, к кому они вернутся снова, порекомендуют друзьям и будут благодарны не за разовую сделку, а за успешный старт новой жизни в Дубае.