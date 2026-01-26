Новости
26.01.2026
4 драйвера роста рынка для ваших сделок
Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году
16.01.2026
Как поддержать клиента на пути к покупке недвижимости
От эмоций к контракту
12.01.2026
Будущее рынка недвижимости за ИИ? Проверим!
Расскажем, как использовать искусственный интеллект для анализа рынка и прогнозирования доходности
05.01.2026
Как защитить вашу сделку от «серых» схем и недобросовестных коллег
На заметку всем начинающим риэлторам в Дубае
29.12.2025
Ваш гид по безопасности сделок в Дубае
Как отличить мошенническое объявление от реального предложения на рынке недвижимости ОАЭ
26.12.2025
ТОП- 5 ошибок начинающих риэлторов в Дубае
Ситуации, с которыми сталкиваются все агенты