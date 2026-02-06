Каталог
Дата: 06.02.2026

Ипотека в Дубае 2026

Для риэлтора, работающего с международными клиентами, понимание нюансов ипотечного кредитования - это не просто дополнительная услуга, а ключевой инструмент для закрытия сделок и построения долгосрочных отношений. Поэтому сразу к делу! 


Условия и требования для ипотеки в Дубае в 2026 году


Подавляющее большинство банков здесь работают только с резидентами. Для вашего клиента это означает необходимость иметь:

  • действующую резидентскую визу;
  • физический Emirates ID;
  • подтвержденный легальный доход на территории ОАЭ (обычно через локальную банковскую выписку и справку с работы).


Рекомендация для риэлтора! Всегда начинайте диалог с выяснения статуса резидентства. Если его нет, первым шагом должна стать консультация по получению (через работу, бизнес или инвестиционную визу). Нерезиденты могут претендовать на ипотеку в ограниченном числе банков, но с повышенным первоначальным взносом (до 40-50%) и по менее выгодным ставкам.


Резидентство через покупку недвижимости: можно ли с ипотекой?

Если цель вашего клиента - 2-летняя резидентская виза, требования не жесткие: общая стоимость приобретаемой недвижимости 一 не ниже 750 000 AED, при этом минимум 50% от этой суммы должны быть оплачены из собственных средств клиента. Остаток также можно покрыть ипотечным кредитом.


Портрет идеального заемщика

  • Возраст от 21 года на момент получения кредита до 65-70 лет на момент его окончания.
  • Минимальный доход от 15 000 AED в месяц (4,1$). 
  • Совокупные ежемесячные платежи по всем обязательствам (включая новую ипотеку) не должны превышать 50% от подтвержденного ежемесячного дохода.
  • Приветствуется положительная кредитная история в ОАЭ. Ее отсутствие не всегда является препятствием, но наличие 一 всегда преимуществом. 
  • При оформлении ипотеки страхование жизни заемщика является обязательным. Его стоимость составляет примерно 0,3–0,8% от суммы кредита в год.


Финансовые параметры ипотеки

  1. Ставки 2026: примерно от 4% годовых (зависит от банка, суммы, LTV, типа объекта). 
  2. Срок кредита: до 25 лет.
  3. Первоначальный взнос:
  • готовая недвижимость (свыше 5 млн AED): до 70% от стоимости (требуется 30% своих средств).
  • строящаяся недвижимость: до 50% от стоимости (требуется 50% своих средств).


Ипотека как индикатор качества объекта

В Дубае, банк оценивает в первую очередь объект, а затем заемщика. Это критически важный момент для риэлтора. Банк рассматривает недвижимость как актив для возможной продажи в случае дефолта. Поэтому одобрение ипотеки - косвенная гарантия ликвидности и надежности объекта. 


Что проверяют банки?

  1. Репутацию застройщика. Предпочтение отдается проверенным крупным компаниям с безупречной историей сдачи объектов.
  2. Состояние проекта. 
  3. Ликвидность района. Готовность банка выдать кредит на объекты в Jumeirah Village Circle, Dubai Hills, Downtown Dubai выше, чем на объекты в менее ликвидных или новых удаленных локациях.
  4. Рыночная стоимость. Независимая оценка должна подтвердить справедливость цены сделки.


Рекомендация для риэлтора!  Предлагая клиенту объект, уже проверенный и одобренный основными банками, вы минимизируете риск срыва сделки на этапе оценки и повышаете доверие клиента.


Пошаговый алгоритм для риэлтора: что предложить клиенту?


Определите статус и цель клиента

  • Резидент или нерезидент? ПМЖ или инвестиция?
  • Готовый объект или off-plan?


Предложите финансовую модель

Резидент для ПМЖ на вторичке: ипотека. Сравните его платеж с арендной ставкой.

Нерезидент-инвестор на первичке: рассрочка ( о ней мы расскажем в следующей статье, не пропустите!)


Сопровождайте процесс

  1. Риэлтор должен мотивировать клиента получить предварительное одобрение «до» поиска объекта. Это определяет бюджет и укрепляет позиции покупателя при переговорах с продавцом.
  2. Поиск объекта и резервирование (2-6 недель). Ключевая фаза работы риелтора. Подбор недвижимости, соответствующей как запросам клиента, так и вероятным требованиям банка.
  3. Оформление предварительного договора  и внесение депозита.
  4. Заявка на финальное одобрение и оценка объекта. Риэлтор координирует визит оценщика.
  5. Подписание договора купли-продажи в DLD и ипотечного договора. Риэлтор обеспечивает присутствие всех сторон.
  6. Регистрация сделки и перевод средств.


Документы для оформления

  • Копия загранпаспорта.
  • Копия резидентской визы и Emirates ID.
  • Выписка со счета за последние 6 месяцев.
  • Справка о доходах с места работы.
  • Подтверждение легальности происхождения средств.
  • Договор купли-продажи и свидетельство о собственности.


Финансовые модели и кейсы для клиентов


Кейс 1. «Ипотека дешевле аренды» (для личного проживания)

Объект: квартира в Dubai Hills Estate, стоимость 2.2 млн AED (600 000$).

Арендная ставка: 15 000 AED в месяц (4 080$).

Ипотека: взнос 25% (550 000 AED), кредит 1,65 млн AED на 25 лет под 4%.

Ежемесячный платеж: примерно 7 300 AED (1 990$).

Экономия 7 700 AED (2 090$) в месяц, при условии что клиент платит аренду. В долгосрочной перспективе - владение активом.


Кейс 2. Расчет бюджета для клиента из РФ

Вопрос клиента: «От продажи квартиры в регионе РФ есть 250 000 AED. Хватит ли на первоначальный взнос в Дубае?»


Учитываем не только взнос (минимум 20%), но и обязательные издержки:

  • DLD: 4% от стоимости;
  • агентское вознаграждение: 2% от стоимости;
  • прочие расходы (оценка, регистрация): приблизительно 15 000 AED.


Ответ риэлтора, скорее всего, будет таким: «Да, при вашем бюджете можно рассматривать объекты стоимостью до 900 000 - 1 000 000 AED. За эту сумму можно приобрести студию или 1-спальные апартаменты в ряде популярных жилых комплексов».


Топ главных подводных камней и как их избежать (чек-лист для риэлтора)


  • Расхождение в оценке.Оценочная стоимость банка может быть ниже стоимости покупки. Решение: узнать средние цены оценки по объектам в комплексе заранее. Закладывать финансовую «подушку» в 5-10% от стоимости.


  • Скрытые расходы. Клиент не учел сервисные сборы, которые могут достигать 20-40 AED за кв. фут в год. Решение: запросить у управляющей компании актуальный сертификат о расходах (Fee Certificate) до подачи заявки.


  • Неподходящий тип объекта. Банки не одобряют кредиты на недвижимость, находящуюся вне freehold зоны, отели, объекты с очень маленькой площадью. Решение: проверить  freehold и проконсультироваться с ипотечным брокером на раннем этапе.


  • Проблемы с подтверждением дохода. Зарплата в конверте, проценты от бизнеса без четкой аудиторской истории. Решение: наладить диалог с банком через ипотечного специалиста, подготовить максимум документов (выписки за 6-12 месяцев, налоговые декларации).

