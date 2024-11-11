Описание

Роскошное жилое сообщество, где престиж мирового бренда становится частью повседневной жизни. Выразительный силуэт Mercedes-Benz Places | Binghatti City формируют 12 впечатляющих башен. Плавные, скульптурные формы зданий отражают точность инженерной мысли и передают ощущение движения и энергии, вдохновленное динамикой легендарного дизайна Mercedes-Benz. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника, интеллектуальная система управления, панорамные окна, просторные балконы. Некоторые лоты оснащены частными бассейнами. - Комплекс оборудован солнечными фотоэлектрическими технологиями, которые обеспечивают энергоэффективность и сниженное воздействие на окружающую среду. - Резиденты могут воспользоваться услугами valet-паркинга и консьерж-сервиса. - Инфраструктура премиум-класса включает фитнес-зал, йога-студию, спортивную площадку, панорамную беговую дорожку, студии для развлечения и досуга, infinity-бассейн, spa-центр, кафе и рестораны, парк и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Ain Road. Всего за 8 минут можно добраться до знаковых локаций Дубая Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 9 минут – до Museum of the Future, за 12 минут – до Dubai Frame. Дорога до торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall и отеля Burj Al Arab займет 15 минут. Также на расстоянии 15 минут находится Dubai International Airport.