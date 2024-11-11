Каталог
Mercedes-Benz Places Binghatti City

2F, Nad Al Sheba Road, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 33 м² до 119 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 435 670 $

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33
435 670
12 986
1 спальня
57
680 735
11 870
2 спальни
91
816 882
8 971
3 спальни
119
1 347 855
11 296
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошное жилое сообщество, где престиж мирового бренда становится частью повседневной жизни. Выразительный силуэт Mercedes-Benz Places | Binghatti City формируют 12 впечатляющих башен. Плавные, скульптурные формы зданий отражают точность инженерной мысли и передают ощущение движения и энергии, вдохновленное динамикой легендарного дизайна Mercedes-Benz. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника, интеллектуальная система управления, панорамные окна, просторные балконы. Некоторые лоты оснащены частными бассейнами. - Комплекс оборудован солнечными фотоэлектрическими технологиями, которые обеспечивают энергоэффективность и сниженное воздействие на окружающую среду. - Резиденты могут воспользоваться услугами valet-паркинга и консьерж-сервиса. - Инфраструктура премиум-класса включает фитнес-зал, йога-студию, спортивную площадку, панорамную беговую дорожку, студии для развлечения и досуга, infinity-бассейн, spa-центр, кафе и рестораны, парк и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Ain Road. Всего за 8 минут можно добраться до знаковых локаций Дубая Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 9 минут – до Museum of the Future, за 12 минут – до Dubai Frame. Дорога до торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall и отеля Burj Al Arab займет 15 минут. Также на расстоянии 15 минут находится Dubai International Airport.

Локация

На карте
2F, Nad Al Sheba Road, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Магазин400 м
Медицинский центр700 м
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

Каталог