Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае

Многие инвесторы не знают, с чего начать покупку недвижимости в Дубае. Одним кажется, что главное 一 правильно выбрать район. Другие пытаются рассчитать бюджет и расстояние от жилого комплекса до работы. На самом деле в большинстве случаев на выбор недвижимости влияют не случайные показатели, а совокупность многих факторов. Рассказываем, на какие из них нужно обратить внимание брокеру, чтобы подобрать для клиента идеальную недвижимость.





Бюджет

В первую очередь инвестору необходимо отталкиваться от бюджета. Сумма, которой располагает клиент, в итоге станет решающей в выборе размера апартаментов, района, в котором будет находиться будущая квартира, престижности локации и др. В Дубае можно найти недвижимость по любой стоимости: от дешевых студий до роскошных вилл и пентхаусов.





Jade Tower 一 эстетичный жилой комплекс с просторными студиями и апартаментами, расположенный в районе Marjan. Развитая внутренняя инфраструктура: бассейн под открытым небом, тренажерный зал, беговые и прогулочные дорожки, детская игровая площадка и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 501 522 AED





ORLA Infinity 一 современный проект в популярном районе Palm Jumeirah. Идеально подойдет для тех, кто всегда мечтал о курортном образе жизни. Все апартаменты оснащены системой «Умный дом», а на террасах расположены частные бассейны. Широкий спектр услуг и удобств придется по вкусу каждому резиденту: кинотеатр, пляжный клуб, боулинг-центр, лаунж-зона, spa-салон и др.

Срок сдачи: 4 квартал 2026 года

Стоимость: от 76 500 000 AED





Локация

Еще одним важным фактором является близость квартиры к месту работы. Поэтому транспортная доступность может значительно повлиять на выбор жилья. Если ваш клиент переезжает в Дубай для работы в офисе, то очень важно, чтобы ему было удобно добираться до нужного места каждый день. А еще лучше, если квартира будет располагаться в том же районе, где работа.





One by Binghatti 一 уникальный жилой комплекс, расположенный в престижном деловом квартале Business Bay. Проект понравится тем клиентам, которые мечтают жить в центре событий и иметь легкий доступ к развлекательным и деловым центрам города. Ежедневный досуг помогут разнообразить бассейн, современный фитнес-центр, spa-салон, зона для йоги и отдыха и др.





Если клиент планирует трудиться из дома, то для него в первую очередь окажется важна внутренняя инфраструктура района и комплекса. Будет здорово, если в пешей доступности окажется парк, кафе, а внутри резиденции 一 комната для коворкинга и встреч.





Oak Yard by One Yard Properties 一 комфортное пространство, которое поможет владельцам квартиры отдыхать и «перезагружаться» не выходя из дома. В отделке каждого лота применены натуральные материалы, а акцент в интерьере сделан на «природном» дизайне. Жилой комплекс идеально подойдет для тех, кто работает на удаленке. Здесь располагается большой коворкинг, включающий в себя zoom-комнаты, переговорки, лектории, а также healthy-бар.

Срок сдачи: 2 квартал 2026 года

Стоимость: от 781 183 AED





Также следует обращать внимание на внутреннюю инфраструктуру комплекса, в который планируется переезд. Наличие бассейна, спортивных залов, детских площадок и других удобств может быть решающим фактором при выборе жилья.





Дети

Если у инвестора есть дети, то важно, чтобы район, в котором находится недвижимость, максимально подходил под запросы семьи. В пешей доступности должны быть детские сады и школы. А в самом районе 一 парки для прогулок, детские площадки, спортивные секции и др.





The Berkeley Residences by Soho - современный жилой комплекс, расположенный в районе Dubai Hills. Внутренняя инфраструктура резиденции подходит для семей с ребенком: на территории находятся детский бассейн, ухоженный сад и зона барбекю, где можно проводить выходные всей семьей. От комплекса легко добраться до крупных парков: Safa Park и Festival City Lake Walk.

Срок сдачи: 3 квартал 2026

Стоимость: от 1 179 826 AED





Животные

Далеко не все комьюнити в Дубае имеют статус pet-friendly. Поэтому если у вашего клиента есть домашний любимец, то лучше выбирать сообщества, в которых разрешено проживание с питомцами. Идеально, если рядом с жилым комплексом будут находиться места для прогулок с животными.





Roma Residences by JRP 一 гармоничный жилой комплекс, расположенный в живописном районе Jumeirah Village Circle. Все апартаменты будут обеспечены премиальной техникой и просторными балконами. Резиденция строится с заботой об окружающей среде: на территории даже планируются станции зарядки для автомобилей. Жилой комплекс является pet-friendly пространством, поэтому идеально подойдет для тех, кто хочет переехать в Дубай со своим любимцем.

Срок сдачи: 1 квартал 2026 года

Стоимость: от 1 004 731 AED





Итог

В любом случае при подборе недвижимости нужно отталкиваться в первую очередь от потребностей инвестора. Однако брокеру в ОАЭ (в отличии от других стран) не придется сталкиваться с большими трудностями. Ведь в эмиратах существует множество вариантов жилья, где каждый инвестор сможет найти себе студию, апартаменты или виллу на свой вкус.