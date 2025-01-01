



Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.





Преимущества Tiger Real Estate:

- системный подход к делу

- опытный персонал

- привлечение профессионалов

- грамотное управление





Миссия компании основана на стратегии предоставления клиентам высочайшего уровня качества строительных работ с гарантией завершения проектов в установленные сроки и по разумной стоимости. Обязательство заключается в сохранении честности, чести и профессиональном подходе в отношениях с владельцами проектов и пользователями.