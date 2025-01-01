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Tiger Real Estate

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Tiger Real Estate

Tiger Real Estate


Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.


Преимущества Tiger Real Estate:

- системный подход к делу

- опытный персонал

- привлечение профессионалов

- грамотное управление


Миссия компании основана на стратегии предоставления клиентам высочайшего уровня качества строительных работ с гарантией завершения проектов в установленные сроки и по разумной стоимости. Обязательство заключается в сохранении честности, чести и профессиональном подходе в отношениях с владельцами проектов и пользователями.

6 предложений
Guzel Towers by Tiger
Guzel Towers by Tiger
V8, C2 Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 30 м² до 99 м²
Первый взнос20%
Студияот 30 м²от 662 333 AED
1 спальняот 62 м²от 1 081 380 AED
2 спальниот 99 м²от 1 566 994 AED
от 662 333 AEDот 15 744 AED/м²
Sky Tower by Tiger
Sky Tower by Tiger
La Maison by HDS Residential Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2028
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 81 м² до 1153 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 81 м²от 2 489 669 AED
2 спальниот 130 м²от 3 625 324 AED
3 спальниот 177 м²от 4 765 688 AED
4 спальниот 246 м²от 8 563 566 AED
от 2 489 669 AEDот 26 808 AED/м²
Red Square Towers
Red Square Towers
5, Joory Street, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 30 м² до 85 м²
Первый взнос20%
Студияот 30 м²от 685 923 AED
1 спальняот 55 м²от 1 085 557 AED
2 спальниот 85 м²от 1 525 886 AED
от 685 923 AEDот 17 952 AED/м²
Renad Tower
Renad Tower
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Reem Island, RT4, Leaf Tower Abu Dhabi
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 57 м² до 152 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 57 м²от 1 232 649 AED
2 спальниот 95 м²от 2 005 883 AED
3 спальниот 152 м²от 3 200 000 AED
от 1 232 649 AEDот 20 980 AED/м²
Jade Tower
Jade Tower
13, 24th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 69 м² до 122 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 69 м²от 994 070 AED
2 спальниот 117 м²от 1 534 044 AED
от 994 070 AEDот 13 084 AED/м²
Volga Tower
Volga Tower
Silver Lining Building, District JVT 7, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 77 м² до 257 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 77 м²от 1 672 496 AED
2 спальниот 110 м²от 2 315 812 AED
3 спальниот 174 м²от 3 561 412 AED
4 спальниот 207 м²от 3 909 775 AED
от 1 672 496 AEDот 18 837 AED/м²
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