Auresta by Tiger

Olive Residence, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 30 м² до 191 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 194 155 $от 5 057 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность62
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 34
194 155 – 224 371
6 366 – 6 504
1 спальня
62 – 63
320 244 – 362 833
5 138 – 5 718
2 спальни
105
534 963 – 541 217
5 057 – 5 115
Брошюра проекта

Описание

Сверкающий небоскреб в сердце мегаполиса. Auresta Tower — комплекс в Jumeirah Village Circle, где современный минимализм гармонично сочетается с природными текстурами. Этот проект идеально подойдет для тех, кто ценит комфортную жизнь в одном из самых востребованных районов Дубая. Ключевые особенности — Полностью меблированные резиденции с премиальной отделкой. Мрамор Калаката, натуральное дерево венге, глянцевые стеклянные панели, бронзовые смесители и рельефные декоративные стены создают атмосферу уникальной роскоши. — Инфраструктура для активного отдыха и релаксации включает бассейны, фитнес-центр, беговые и велосипедные дорожки, пространство для йоги и медитации, сауну с паровыми комнатами, зоны для барбекю и детскую игровую площадку. — Современные технологии: климат-контроль, повышенная звукоизоляция и круглосуточное видеонаблюдение. Преимущества расположения Клубный дом расположен в центральной части Jumeirah Village Circle с прямым доступом к автомагистралям Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Circle Mall находится в 2 минутах ходьбы от башни, планируется открытие станции метро в шаговой доступности. Дорога до Dubai Hills Mall и Dubai Autodrome займет 10 минут, до Dubai Marina — 13 минут, до Emirates Golf Club — 14 минут. Путь до Burj Al Arab составит 15 минут, до Downtown Dubai — 16 минут, до Palm Jumeirah — 18 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 25 минут.

Локация

На карте
Olive Residence, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Магазин400 м
Медицинский центр400 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Tiger Real Estate

Tiger Real Estate

Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.
Подробнее

Каталог