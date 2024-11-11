Auresta by Tiger

Описание

Сверкающий небоскреб в сердце мегаполиса. Auresta Tower — комплекс в Jumeirah Village Circle, где современный минимализм гармонично сочетается с природными текстурами. Этот проект идеально подойдет для тех, кто ценит комфортную жизнь в одном из самых востребованных районов Дубая. Ключевые особенности — Полностью меблированные резиденции с премиальной отделкой. Мрамор Калаката, натуральное дерево венге, глянцевые стеклянные панели, бронзовые смесители и рельефные декоративные стены создают атмосферу уникальной роскоши. — Инфраструктура для активного отдыха и релаксации включает бассейны, фитнес-центр, беговые и велосипедные дорожки, пространство для йоги и медитации, сауну с паровыми комнатами, зоны для барбекю и детскую игровую площадку. — Современные технологии: климат-контроль, повышенная звукоизоляция и круглосуточное видеонаблюдение. Преимущества расположения Клубный дом расположен в центральной части Jumeirah Village Circle с прямым доступом к автомагистралям Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Circle Mall находится в 2 минутах ходьбы от башни, планируется открытие станции метро в шаговой доступности. Дорога до Dubai Hills Mall и Dubai Autodrome займет 10 минут, до Dubai Marina — 13 минут, до Emirates Golf Club — 14 минут. Путь до Burj Al Arab составит 15 минут, до Downtown Dubai — 16 минут, до Palm Jumeirah — 18 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 25 минут.