Джумейра Вилладж Серкл (Джи-Ви-Си)

JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.





Развитая инфраструктура

Супермаркеты: West Zone, Nine Star, Nesto, Choithrams, Viva, Shams

Торговый центр: Circle Mall

Рестораны: Cloud 10, Amadio, One Life Kitchen, Pide Keyfi, Desi Firangi

Детские сады: Green Roots, Erudio Early Childhood Centre, Ladybird Early Learning Centre

Школа: JSS International School

Парки: Circle Community Park, Remram Community Park, Circle Mall Park, Khansoor Park, Gadaf Park, Halfa Park and other District Parks





Район получил свое название (Jumeirah Village Circle) из-за круглой формы с центральным бульваром. Такая структура обеспечивает более эффективное использование доступного пространства и удобное сочетание жилой, коммерческой и рекреационной инфраструктуры.





Транспортная доступность

Транспортная доступность района обеспечивается хорошей сетью дорог и общественного транспорта. Открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, которая соединяет города от Абу-Даби до Рас-эль-Хаймы на севере.

С другой стороны JVC граничит с магистралью Al Khail Road — одной из ключевых в Дубае. Эта автомагистраль имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры города и служит важной осью для перемещения вдоль восточной и западной частей города.