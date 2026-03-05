Скидка 30% на проект Orchid Towers в Tiger Downtown, Ajman
Только в период Рамадана — с 17 февраля по 19 марта 2026 года — застройщик Tiger Developers предлагает уникальные условия: скидку 30% при 100% оплате наличными в проекте Orchid Towers в районе Tiger Downtown, Ajman.
Успейте воспользоваться предложением и увеличьте свой доход вместе с Housebook.
Tiger Real Estate
Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.