Дата: 05.03.2026
от 17.02.2026 13:21 до 18.03.2026 17:00

Скидка 30% на проект Orchid Towers в Tiger Downtown, Ajman

Только в период Рамадана — с 17 февраля по 19 марта 2026 года — застройщик Tiger Developers предлагает уникальные условия: скидку 30% при 100% оплате наличными в проекте Orchid Towers в районе Tiger Downtown, Ajman.


Успейте воспользоваться предложением и увеличьте свой доход вместе с Housebook.



  1. Tiger Real Estate

    Tiger Real Estate

    Надежная компания в сфере недвижимости в ОАЭ, основанная в 1976 году. Застройщик предлагает уникальные возможности для современного и роскошного образа жизни. На протяжении своего развития команда Tiger расширила направления деятельности, включая не только строительство и развитие недвижимости, но также управление объектами, гостиничный бизнес, производство, образование и здравоохранение. География деятельности охватывает страны Персидского залива, Ближнего Востока и Турцию.

  1. Orchid Towers by Tiger
    Orchid Towers by Tiger
    Al Hamidia City, Mid Sector, Ajman, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2028
    ЗастройщикTiger Real Estate
    Площадьот 35 м² до 1318 м²
    Первый взнос20%
    от 127 717 $от 2 278 $/м²
