Mercedes-Benz в подарок!
30.12.2025

Mercedes-Benz в подарок!

Эксклюзивная мотивационная программа для брокеров

Золотая виза в подарок!
23.07.2025

Золотая виза в подарок!

Гарантированный бонус от застройщика при соблюдении условий акции

Переуступка в рассрочку — по супер-цене
30.06.2025

Переуступка в рассрочку — по супер-цене

ЖК в 100 метрах от Персидского залива! Студии, 1br и 3br, гибкие планы оплаты, handover Q3 2026, стоимость от $169 000

Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences
06.03.2025

Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences

Дополнительные скидки до 7% и выгодный план оплаты

Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!
18.02.2025

Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!

Стильная и просторная студия 39,88 кв.м. Выгодный проект для инвестиций в районе Business Bay. ROI 6,4% с аренды в год. С 18.02.2025 цена снижена на 5%!

Новый уникальный тариф для агентов
07.10.2024

Новый уникальный тариф для агентов

Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ

