18.02.2025

Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!

Стильная и просторная студия 39,88 кв.м. Выгодный проект для инвестиций в районе Business Bay. ROI 6,4% с аренды в год. С 18.02.2025 цена снижена на 5%!