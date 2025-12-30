Акции
30.12.2025
Mercedes-Benz в подарок!
Эксклюзивная мотивационная программа для брокеров
23.07.2025
Золотая виза в подарок!
Гарантированный бонус от застройщика при соблюдении условий акции
30.06.2025
Переуступка в рассрочку — по супер-цене
ЖК в 100 метрах от Персидского залива! Студии, 1br и 3br, гибкие планы оплаты, handover Q3 2026, стоимость от $169 000
06.03.2025
Эксклюзивные предложения от девелопера для проекта SOLA Residences
Дополнительные скидки до 7% и выгодный план оплаты
18.02.2025
Вторичка в центре Дубая со скидкой 15 000$!
Стильная и просторная студия 39,88 кв.м. Выгодный проект для инвестиций в районе Business Bay. ROI 6,4% с аренды в год. С 18.02.2025 цена снижена на 5%!
07.10.2024
Новый уникальный тариф для агентов
Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ