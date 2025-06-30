Каталог
Дата: 30.06.2025
от 30.06.2025 08:31

Переуступка в рассрочку — по супер-цене

Престижный жилой квартал Maryam Island на первой береговой линии в эмирате Шарджа. Жители смогут наслаждаться сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 800-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Проект выгодно расположен в непосредственной близости от центра Шарджи и Дубая. Дорога до Dubai International Airport займет около 15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах на автомобиле. Сдача проекта — сентябрь 2026 г.


Ключевые особенности

  1. Просторные апартаменты с качественной отделкой: керамогранит, кварц, керамика, дерево и деревянные панели.
  2. В комплексе предусмотрены бассейны, тренажерные залы и пространства для йоги и медитаций.
  3. Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений.
  4. В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления.
  5. Резидентам обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения. 


Предоставляются различные варианты оплаты в зависимости от выбранного лота:

  • Студия 35,5 кв.м.

47% при подписании договора, 11% до передачи ключей, 42% при передаче ключей

  • 1 спальня 66,6 кв.м.

33% при подписании договора, 7% до передачи ключей, 60% при передаче ключей

  • 1спальня 72,2 кв.м.

100% оплата наличными при подписании договора

  • 3 спальни 126,1 кв.м.

60% при подписании договора, 40% при передаче ключей

Чтобы оставить заявку, воспользуйтесь специальной кнопкой на странице проекта или напишите нам в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻
  1. Eagle Hills

    Eagle Hills

    Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать: - Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей. - Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек. - Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.

  1. Maryam Island by Eagle Hills
    Maryam Island by Eagle Hills
    Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2026
    ЗастройщикEagle Hills
    Площадьот 36 м² до 126 м²
    Первый взнос33%
    от 168 822 $от 3 583 $/м²
