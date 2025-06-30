Переуступка в рассрочку — по супер-цене
Престижный жилой квартал Maryam Island на первой береговой линии в эмирате Шарджа. Жители смогут наслаждаться сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 800-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Проект выгодно расположен в непосредственной близости от центра Шарджи и Дубая. Дорога до Dubai International Airport займет около 15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах на автомобиле. Сдача проекта — сентябрь 2026 г.
Ключевые особенности
- Просторные апартаменты с качественной отделкой: керамогранит, кварц, керамика, дерево и деревянные панели.
- В комплексе предусмотрены бассейны, тренажерные залы и пространства для йоги и медитаций.
- Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений.
- В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления.
- Резидентам обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения.
Предоставляются различные варианты оплаты в зависимости от выбранного лота:
- Студия 35,5 кв.м.
47% при подписании договора, 11% до передачи ключей, 42% при передаче ключей
- 1 спальня 66,6 кв.м.
33% при подписании договора, 7% до передачи ключей, 60% при передаче ключей
- 1спальня 72,2 кв.м.
100% оплата наличными при подписании договора
- 3 спальни 126,1 кв.м.
60% при подписании договора, 40% при передаче ключей
Чтобы оставить заявку, воспользуйтесь специальной кнопкой на странице проекта или напишите нам в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻
Eagle Hills
Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать: - Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей. - Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек. - Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.