Переуступка в рассрочку — по супер-цене

Престижный жилой квартал Maryam Island на первой береговой линии в эмирате Шарджа. Жители смогут наслаждаться сочетанием изысканного стиля и премиальных удобств, а также прямым доступом к 800-метровому променаду вдоль побережья Персидского залива. Проект выгодно расположен в непосредственной близости от центра Шарджи и Дубая. Дорога до Dubai International Airport займет около 15 минут, а Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 25 минутах на автомобиле. Сдача проекта — сентябрь 2026 г.





Ключевые особенности

Просторные апартаменты с качественной отделкой: керамогранит, кварц, керамика, дерево и деревянные панели. В комплексе предусмотрены бассейны, тренажерные залы и пространства для йоги и медитаций. Проект реализован с учетом экологической устойчивости и предлагает обширные зеленые зоны для отдыха и развлечений. В здании продуманы все необходимые коммунальные услуги, включая Wi-Fi в общественных зонах и современные системы управления. Резидентам обеспечен круглосуточный консьерж-сервис и надежная система охраны и видеонаблюдения.





Предоставляются различные варианты оплаты в зависимости от выбранного лота:

Студия 35,5 кв.м.

47% при подписании договора, 11% до передачи ключей, 42% при передаче ключей

1 спальня 66,6 кв.м.

33% при подписании договора, 7% до передачи ключей, 60% при передаче ключей

1спальня 72,2 кв.м.

100% оплата наличными при подписании договора

3 спальни 126,1 кв.м.

60% при подписании договора, 40% при передаче ключей

Чтобы оставить заявку, воспользуйтесь специальной кнопкой на странице проекта или напишите нам в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻