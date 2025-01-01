



Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать:

- Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей.

- Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек.

- Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.





Преимущества Eagle Hills:

- богатый опыт

- тщательное планирование

- неизменное качество

- непревзойденный дизайн





Eagle Hills — сочетание передовых технологий и интеллектуальных знаний для революции в отрасли недвижимости.