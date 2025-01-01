Тип объекта–
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 112 м² до 188 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 112 м²от 1 613 888 AED
3 спальниот 154 м²от 2 549 888 AED
Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать:
- Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей.
- Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек.
- Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.
Преимущества Eagle Hills:
- богатый опыт
- тщательное планирование
- неизменное качество
- непревзойденный дизайн
Eagle Hills — сочетание передовых технологий и интеллектуальных знаний для революции в отрасли недвижимости.