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Eagle Hills

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Eagle Hills

Eagle Hills


Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать:

- Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей.

- Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек.

- Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.


Преимущества Eagle Hills:

- богатый опыт

- тщательное планирование

- неизменное качество

- непревзойденный дизайн


Eagle Hills сочетание передовых технологий и интеллектуальных знаний для революции в отрасли недвижимости.

3 предложения
Citrine Residences by Eagle Hills
Citrine Residences by Eagle Hills
Azure Beach Residence, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 112 м² до 188 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 112 м²от 1 613 888 AED
3 спальниот 154 м²от 2 549 888 AED
от 1 613 888 AEDот 14 405 AED/м²
GEM Residences by Eagle Hills
GEM Residences by Eagle Hills
10/2, Al Khan 2 Street, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 163 м² до 192 м²
Первый взнос10%
3 спальниот 163 м²от 2 690 888 AED
от 2 690 888 AEDот 14 438 AED/м²
Aysha Residences
Aysha Residences
United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикEagle Hills
Площадьот 198 м² до 250 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 198 м²от 2 051 888 AED
от 2 051 888 AEDот 8 264 AED/м²
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