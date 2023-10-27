Каталог
Aysha Residences

United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 198 м² до 198 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 562 529 $от 2 828 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
2%
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
198
562 529
2 828

Описание

Современный проект на острове Maryam Island, в окружении пышных зеленых насаждений. Откройте для себя потрясающие виды на живописную лагуну Al Khan и набережную Maryam. Флагманская резиденция гармонично вписывается в общий архитектурный концепт района, демонстрируя смелый и современный стиль. В комплексе представлено 137 студий и апартаментов с 3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами. Комплекс предлагает широкий спектр удобств и качественный образ жизни. На территории находятся детский и взрослый бассейны, фитнес-центр, игровая площадка. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Blossom Al Maryam Island и Victoria International School, дошкольное учреждение ELC VISS – Early Learning Center Victoria International School, медицинский центр Mazaya Medical Center, рестораны Safartas Restaurant & Deli и Taj Al Sham, пляж Al Khan Open Beach. Качественная отделка Полы в гостиной, столовой, кухне и спальне из керамогранита. Древесина и ламинат с отделкой под дерево для дверей, шкафов и гардероба в главной спальне. Современные кухни со встроенными шкафами с ламинированной отделкой и каменной столешницей с фарфоровой накладкой. Знаковая архитектура Шарджи Благодаря утонченной цветовой гамме бежевого и коричневого оттенков архитектурный проект излучает простоту. Внутренние пространства сочетают натуральную отделку с передовыми элементами дизайна. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2

Транспортная доступность

Школа100 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Eagle Hills

Eagle Hills

Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать: - Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей. - Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек. - Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.
Подробнее

