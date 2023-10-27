Aysha Residences

Описание

Современный проект на острове Maryam Island, в окружении пышных зеленых насаждений. Откройте для себя потрясающие виды на живописную лагуну Al Khan и набережную Maryam. Флагманская резиденция гармонично вписывается в общий архитектурный концепт района, демонстрируя смелый и современный стиль. В комплексе представлено 137 студий и апартаментов с 3 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами. Комплекс предлагает широкий спектр удобств и качественный образ жизни. На территории находятся детский и взрослый бассейны, фитнес-центр, игровая площадка. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Blossom Al Maryam Island и Victoria International School, дошкольное учреждение ELC VISS – Early Learning Center Victoria International School, медицинский центр Mazaya Medical Center, рестораны Safartas Restaurant & Deli и Taj Al Sham, пляж Al Khan Open Beach. Качественная отделка Полы в гостиной, столовой, кухне и спальне из керамогранита. Древесина и ламинат с отделкой под дерево для дверей, шкафов и гардероба в главной спальне. Современные кухни со встроенными шкафами с ламинированной отделкой и каменной столешницей с фарфоровой накладкой. Знаковая архитектура Шарджи Благодаря утонченной цветовой гамме бежевого и коричневого оттенков архитектурный проект излучает простоту. Внутренние пространства сочетают натуральную отделку с передовыми элементами дизайна. Надежный застройщик Eagle Hills – компания, которая с 2014 года специализируется на инвестициях в недвижимость и девелопменте. Миссия застройщика – обеспечение экономического роста путем развития и оживления целых сообществ.