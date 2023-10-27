Каталог
Дата: 27.10.2023

В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.

Инвесторы из 97 стран заключили сделки на территории Шарджи, за 2023 год было совершено 59 258 сделок, а это рост на 14,6% по сравнению с прошлым годом.


Шарджа граничит со всеми эмиратами, ближе всех к ней расположен Дубай — до него всего 40 км. Именно из-за близости Шарджи к самому известному и веселому эмирату ее выбирают туристы и экспаты. Жизнь в Шардже гораздо экономичнее, чем в Дубае, многие выбирают этот эмират по этой причине. А время в пути от Шарджи до Дубая займет всего 27 минут. Жить в Шардже и работать в Дубае – идеальный и удобный формат.


Какие ЖК в Шардже представлены на Housebook:


Crystal Residences

Сдача 4 кв. 2025 г

от 228 935 $


Jawaher Residences on Maryam Island

Сдача 1 кв. 2025 г

от 417 879 $


Aysha Residences

Сдача 1 кв. 2026 г

от 395 282 $

  1. Aysha Residences
    Aysha Residences
    United Arab Emirates, Sharjah, Al Khalidiah, Al Khan, Al Khan 2 Street, 10/2
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2026
    ЗастройщикEagle Hills
    Площадьот 198 м² до 198 м²
    Первый взнос10%
    от 562 529 $от 2 828 $/м²
