В недвижимости Шарджи наблюдается рост сделок.

Инвесторы из 97 стран заключили сделки на территории Шарджи, за 2023 год было совершено 59 258 сделок, а это рост на 14,6% по сравнению с прошлым годом.





Шарджа граничит со всеми эмиратами, ближе всех к ней расположен Дубай — до него всего 40 км. Именно из-за близости Шарджи к самому известному и веселому эмирату ее выбирают туристы и экспаты. Жизнь в Шардже гораздо экономичнее, чем в Дубае, многие выбирают этот эмират по этой причине. А время в пути от Шарджи до Дубая займет всего 27 минут. Жить в Шардже и работать в Дубае – идеальный и удобный формат.





Какие ЖК в Шардже представлены на Housebook:





Crystal Residences

Сдача 4 кв. 2025 г

от 228 935 $





Jawaher Residences on Maryam Island

Сдача 1 кв. 2025 г

от 417 879 $





Aysha Residences

Сдача 1 кв. 2026 г

от 395 282 $