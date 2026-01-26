4 драйвера роста рынка для ваших сделок

Пока кто-то продолжает говорить о «коррекции», мы знаем: настоящий рост определяется фундаментальными факторами. Рынок недвижимости Дубая, особенно сегмент новостроек, сегодня вступил в фазу зрелого, управляемого движения, подкрепленного конкретными стратегиями и цифрами.

2026 год по всем признакам должен стать временем возможностей. Мы собрали гид для риэлторов по ключевым драйверам, которые будут формировать устойчивый спрос.





Драйвер 1





Дубай больше не просто «перевалочный пункт» для экспатов. Это новый постоянный дом для состоятельных частных лиц и высококвалифицированных специалистов.

По сведениям UN World Urbanization Prospects, в 1950 году численность населения Дубая составляла 20 000 человек, а в настоящее время оценивается в 3,1 млн жителей. При этом только за последний год население эмирата выросло на 1,42% (около 44 000 человек).





Эти данные являются не просто статистикой, а прямым математическим подтверждением фундаментальной прочности рынка. Для риэлторов цифры работают как конкретный инструмент. Они означают, что за каждым off-plan проектом стоит не абстрактная надежда на рост, а точный расчет: десятки тысяч новых резидентов гарантируют давление на арендный рынок и цены.

Масштабная программа Golden Visa также влияет на прирост населения. Упрощение процедуры оформления резидентства и расширение списка категорий получателей Золотой визы (например, медсестры, учителя и воспитатели, создатели цифрового контента и др.) привели к росту количества частных лиц, желающих переехать в Дубай. Не нужно забывать и о нулевой ставке на доход (здесь не требуется платить налоги с зарплаты или другой прибыли) – этот фактор также привлекает в страну огромное количество людей.





Драйвер 2





Правительство Дубая через RERA и DLD не просто регулирует, а активно «строит» будущую стоимость недвижимости, делая риски инвестора управляемыми и прогнозируемыми.

В 2021 году (март-апрель) Дубай запустил свой седьмой масштабный план городского развития до 2040 года. Такие долгосрочные стратегии – традиция для эмирата, начавшаяся еще в 1960-х. Приоритеты нового плана включают реконструкцию района Deira, развитие «зеленого каркаса» города и существенное улучшение транспортной доступности. Покупка новостройки в зонах, обозначенных в плане – прямая ставка на будущий рост стоимости благодаря государственным инвестициям. Расширение Dubai Metro и новые логистические хабы напрямую повышают ликвидность и привлекательность новостроек в отдаленных районах.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ Дубая можно назвать 100% защиту средств покупателя благодаря системе эскроу-счетов. Для клиента это означает нулевой риск потери депозита, что делает инвестиции в новостройку безопаснее, чем во многих «развитых» городах и странах.





Драйвер 3





Рынок новостроек Дубая включает удобные системы оплаты, недоступные в большинстве стран мира. Это главный инструмент привлечения инвесторов.

Застройщики Дубая часто предлагают план оплаты с опцией post-handover, при которой покупатель вносит часть стоимости (обычно 20–50%) до получения ключей, а оставшуюся сумму выплачивает уже после передачи объекта в беспроцентную рассрочку.

Согласно базе данных Numbeo.com, стоимость одного квадратного метра в центре города в среднем составляет от 5,5 тыс. долларов до 10,6 тыс. долларов. Такая планка обусловлена фокусом на наиболее ликвидные сегменты: объекты в центральных районах или популярных туристических зонах. Именно эти локации демонстрируют стабильно высокий спрос, что обеспечивает максимальную доходность как от долгосрочной аренды, так и от последующей перепродажи.





Драйвер 4





Рынок новостроек перестает быть исключительно зависимым от внешних инвесторов. Местные жители и резиденты активно участвуют в перераспределении капитала.

Происходит повышение стандартов: лидеры среди застройщиков (Emaar, DAMAC, Sobha и др.) делают ставку на «зеленые» сертификаты (LEED, BREEAM), умные дома полного цикла и wellness-концепции. Это то, за что готовы платить новые резиденты. В тренде не обычные ЖК, а закрытые сообщества с приватными пляжами, клубными домами, коворкинг-зонами и персонализированным сервисом.

Резиденты, купившие недвижимость 5-7 лет назад, сегодня рефинансируют выросшие в цене квартиры и вкладывают средства в новостройки премиум-класса, создавая устойчивый внутренний цикл инвестиций.





Ваша стратегия на 2026 год

Это время работать не больше, а умнее. Ваша экспертиза теперь потребуется для того, чтобы сопоставить нужный драйвер роста с каждым клиентом. А новостройки остаются «золотым стандартом» для инвестиций в Дубае в 2026 году, предлагая наилучший баланс между потенциалом роста капитала и финансовой гибкостью.