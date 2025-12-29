Ваш гид по безопасности сделок в Дубае

Начинающие покупатели и арендаторы часто полагаются на экспертизу риэлтора не только в поиске идеального жилья, но и в обеспечении безопасности сделки. Одна из самых частых проблем, с которой они сталкиваются – мошеннические объявления.





Ваша задача не только найти им хороший вариант недвижимости, но и научить их отличать «фейк» от реального предложения.





Объясните своим клиентам: 7 признаков мошеннического объявления





Невероятно низкая цена – главный признак опасности

Вас сразу должна насторожить квартира в Dubai Marina или вилла на Palm Jumeirah по цене на 30-50% ниже рыночной. Мошенники играют на жадности и желании сэкономить. Они часто создают иллюзию «уникальной возможности», чтобы вы действовали быстро, не раздумывая.

Что делать? Всегда проверяйте среднерыночные цены на похожие объекты в этом районе. Если предложение кажется чересчур выгодным, скорее всего, это обман.





Требование срочного задатка или предоплаты до просмотра

Вам говорят, что объект «улетит» сегодня, и просят перевести залог, чтобы забронировать дату просмотра. Запомните, в ОАЭ ни один добросовестный владелец или агент не попросит денег до того, как вы лично увидите объект и подпишете официальный договор. Любой платеж до этого момента – это 100% мошенничество.

Что делать? Никогда и ни при каких обстоятельствах не переводите деньги до физического или видео-просмотра в режиме реального времени с агентом.





Отсутствие детальных фото, видео или точного адреса

В объявлении используются только стоковые изображения, фото с другого объекта, размытые картинки или указан только район без номера самого здания и апартаментов? Часто это попытка скрыть, что объекта не существует или он находится в ужасном состоянии. Мошенник будет придумывать отговорки, почему нельзя показать квартиру прямо сейчас.

Что делать? Настаивайте на полноценном просмотре. Если это аренда, попросите видеотур в реальном времени.





Владелец или агент не в стране и общается только онлайн

Вам пишут, что владелец находится в Европе или Азии и уполномочил своего посредника для дистанционного оформления сделки. Это классическая схема. У настоящих владельцев в Дубае всегда есть управляющий или лицензированное агентство, которое представляет их интересы на месте и может организовать полноценный просмотр.

Что делать? Работайте только с агентами, которые физически находятся в ОАЭ, имеют лицензию RERA и готовы встретиться с вами лично.





Попытки избежать официальных каналов общения и подписания договоров

Продавец предлагает оформить сделку «по-простому», без договора или участия лицензированного агента. Помните о том, что любая легальная операция с недвижимостью в ОАЭ строго регламентирована. Договор и другие официальные документы – это ваша защита от потенциальных проблем. Отказ от них означает, что сделка не будет зарегистрирована и у вас не будет никаких прав.

Что делать? Настаивайте на полном соблюдении официальных процедур. Это не формальная бюрократия, а ваша реальная безопасность.





Давление и создание атмосферы ажиотажа

Вам сообщают, что «уже есть еще 5 желающих», «цена вырастет завтра» или «владелец передумает», если вы не дадите ответ в течение часа. Это психологический прием, чтобы вы отключили критическое мышление и приняли поспешное решение.

Что делать? Сохраняйте хладнокровие. На рынке недвижимости всегда есть другие варианты. «Здоровые» сделки не требуют спешки.





Отказ от проверки лицензии риэлтора

Каждый профессиональный риэлтор в Дубае в обязательном порядке должен иметь лицензию, выданную государственным органом RERA, поэтому специалисты с готовностью подтверждают свой легальный статус агента по недвижимости.

Что делать? Всегда просите агента уточнить ее номер. Не работайте с теми, кто не может предоставить его по какой-либо причине.





План действий для вашего клиента (краткая памятка)





Проверяйте цены. Сравните с рыночными. Требуйте просмотр. Никаких денег до того, как вы увидели объект. Запрашивайте доказательства реальности объекта. Пусть пришлют дополнительные фото, видео, точный адрес. Встречайтесь лично. Работайте только с местными лицензированными агентами. Настаивайте на документах. Любая сделка должна сопровождаться официальным договором. Не поддавайтесь на уговоры. Если объект действительно пользуется высоким спросом, агентам не будет смысла давить на клиентов. Проверяйте лицензию. Убедитесь, что ваш риэлтор зарегистрирован в RERA.





Обучение клиентов – это неотъемлемая часть вашей работы. Проявляя инициативу и рассказывая о рисках, вы позиционируете себя как эксперта и надежного партнера.