Ваш гид по безопасности сделок в Дубае
Начинающие покупатели и арендаторы часто полагаются на экспертизу риэлтора не только в поиске идеального жилья, но и в обеспечении безопасности сделки. Одна из самых частых проблем, с которой они сталкиваются – мошеннические объявления.
Ваша задача не только найти им хороший вариант недвижимости, но и научить их отличать «фейк» от реального предложения.
Объясните своим клиентам: 7 признаков мошеннического объявления
Невероятно низкая цена – главный признак опасности
Вас сразу должна насторожить квартира в Dubai Marina или вилла на Palm Jumeirah по цене на 30-50% ниже рыночной. Мошенники играют на жадности и желании сэкономить. Они часто создают иллюзию «уникальной возможности», чтобы вы действовали быстро, не раздумывая.
Что делать? Всегда проверяйте среднерыночные цены на похожие объекты в этом районе. Если предложение кажется чересчур выгодным, скорее всего, это обман.
Требование срочного задатка или предоплаты до просмотра
Вам говорят, что объект «улетит» сегодня, и просят перевести залог, чтобы забронировать дату просмотра. Запомните, в ОАЭ ни один добросовестный владелец или агент не попросит денег до того, как вы лично увидите объект и подпишете официальный договор. Любой платеж до этого момента – это 100% мошенничество.
Что делать? Никогда и ни при каких обстоятельствах не переводите деньги до физического или видео-просмотра в режиме реального времени с агентом.
Отсутствие детальных фото, видео или точного адреса
В объявлении используются только стоковые изображения, фото с другого объекта, размытые картинки или указан только район без номера самого здания и апартаментов? Часто это попытка скрыть, что объекта не существует или он находится в ужасном состоянии. Мошенник будет придумывать отговорки, почему нельзя показать квартиру прямо сейчас.
Что делать? Настаивайте на полноценном просмотре. Если это аренда, попросите видеотур в реальном времени.
Владелец или агент не в стране и общается только онлайн
Вам пишут, что владелец находится в Европе или Азии и уполномочил своего посредника для дистанционного оформления сделки. Это классическая схема. У настоящих владельцев в Дубае всегда есть управляющий или лицензированное агентство, которое представляет их интересы на месте и может организовать полноценный просмотр.
Что делать? Работайте только с агентами, которые физически находятся в ОАЭ, имеют лицензию RERA и готовы встретиться с вами лично.
Попытки избежать официальных каналов общения и подписания договоров
Продавец предлагает оформить сделку «по-простому», без договора или участия лицензированного агента. Помните о том, что любая легальная операция с недвижимостью в ОАЭ строго регламентирована. Договор и другие официальные документы – это ваша защита от потенциальных проблем. Отказ от них означает, что сделка не будет зарегистрирована и у вас не будет никаких прав.
Что делать? Настаивайте на полном соблюдении официальных процедур. Это не формальная бюрократия, а ваша реальная безопасность.
Давление и создание атмосферы ажиотажа
Вам сообщают, что «уже есть еще 5 желающих», «цена вырастет завтра» или «владелец передумает», если вы не дадите ответ в течение часа. Это психологический прием, чтобы вы отключили критическое мышление и приняли поспешное решение.
Что делать? Сохраняйте хладнокровие. На рынке недвижимости всегда есть другие варианты. «Здоровые» сделки не требуют спешки.
Отказ от проверки лицензии риэлтора
Каждый профессиональный риэлтор в Дубае в обязательном порядке должен иметь лицензию, выданную государственным органом RERA, поэтому специалисты с готовностью подтверждают свой легальный статус агента по недвижимости.
Что делать? Всегда просите агента уточнить ее номер. Не работайте с теми, кто не может предоставить его по какой-либо причине.
План действий для вашего клиента (краткая памятка)
- Проверяйте цены. Сравните с рыночными.
- Требуйте просмотр. Никаких денег до того, как вы увидели объект.
- Запрашивайте доказательства реальности объекта. Пусть пришлют дополнительные фото, видео, точный адрес.
- Встречайтесь лично. Работайте только с местными лицензированными агентами.
- Настаивайте на документах. Любая сделка должна сопровождаться официальным договором.
- Не поддавайтесь на уговоры. Если объект действительно пользуется высоким спросом, агентам не будет смысла давить на клиентов.
- Проверяйте лицензию. Убедитесь, что ваш риэлтор зарегистрирован в RERA.
Обучение клиентов – это неотъемлемая часть вашей работы. Проявляя инициативу и рассказывая о рисках, вы позиционируете себя как эксперта и надежного партнера.