Evelyn by Nshama

Evelyn by Nshama

88/1, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 56 м² до 83 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 291 324 $от 4 964 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
55%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
56
291 324
5 143
2 спальни
83
414 129
4 964
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Современный жилой комплекс в Town Square. Близость центрального парка и отеля высокого уровня формирует сбалансированный ритм жизни, где городская активность и природное спокойствие существуют в идеальной гармонии. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника европейских брендов, открытые планировки, панорамные окна с видом на парк. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, терраса для барбекю, комната для мытья домашних питомцев и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road, по которому легко можно добраться до ключевых точек города. Дорога до торговых комплексов Damac Hills займет 13 минут, до Cityland Mall – 17 минут, до международной выставки Global Village и парка развлечений IMG World of Adventures – 20 минут, до популярной локации Burj Khalifa – 45 минут. Al Maktoum International Airport находится в 30 минутах пути.

Локация

На карте
88/1, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Подробнее

Каталог