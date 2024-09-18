Evelyn by Nshama

Описание

Современный жилой комплекс в Town Square. Близость центрального парка и отеля высокого уровня формирует сбалансированный ритм жизни, где городская активность и природное спокойствие существуют в идеальной гармонии. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, встроенная техника европейских брендов, открытые планировки, панорамные окна с видом на парк. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, терраса для барбекю, комната для мытья домашних питомцев и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Emirates Road, по которому легко можно добраться до ключевых точек города. Дорога до торговых комплексов Damac Hills займет 13 минут, до Cityland Mall – 17 минут, до международной выставки Global Village и парка развлечений IMG World of Adventures – 20 минут, до популярной локации Burj Khalifa – 45 минут. Al Maktoum International Airport находится в 30 минутах пути.