Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?

Понимаем, что вопрос получения водительской лицензии напрямую не связан с недвижимостью. Однако множество клиентов задают его именно своему брокеру, особенно когда планируют покупку квартиры для жизни. Обычно, выбирая район будущего жилья, клиент задумывается о комфорте передвижения. И если общественный транспорт в предполагаемой локации развит слабо, личный автомобиль и водительские права становятся уже не блажью, а необходимостью.





Чтобы помочь вашим клиентам, мы подготовили понятную инструкцию. Передайте тем, кто планирует получить права в Дубае!





Шаг 1: убедитесь, что соответствуете нужным требованиям

Во-первых, важен возраст: для управления легковым автомобилем человеку, претендующему на получение прав, должно быть не менее 18 лет, а для мотоцикла – 17.

Во-вторых, необходимо иметь резидентскую визу ОАЭ. Туристическая для этих целей, к сожалению, не подходит.

В-третьих, нужно пройти медицинский осмотр, включающий в себя проверку зрения.





Шаг 2: откройте водительское дело в RTA (Roads and Transport Authority) 一 Управлении по дорогам и транспорту Дубая

Вам придется посетить любой из аккредитованных RTA центров, таких как Emirates Driving Institute или Dubai Driving Center, и принести следующие документы:

паспорт (оригинал и копия);

резидентская виза (оригинал и копия);

Emirates ID (оригинал и копия);

4-6 фотографий;

результаты медицинского осмотра.





После предоставления документов вам предложат пройти теоретический курс (теория вождения), который можно изучить как очно, так и в онлайн-формате. Он охватывает все необходимые аспекты безопасного вождения, включая правила дорожного движения, изучение дорожных знаков и общие принципы безопасности.





Завершающий этап 一 сдача теоретического экзамена. Он проходит в RTA и состоит из вопросов, проверяющих ваши знания ПДД.





Важно! В случае неудачи у вас будет возможность пересдать экзамен, поэтому не стоит переживать, если не получится с первого раза.









Шаг 3: Прохождение практического обучения

Следующий шаг 一 запись на практические уроки. Для начала выберите инструктора и определите вместе с ним количество необходимых занятий (обычно зависит от вашего опыта вождения).





Пройдите практику. Инструктор обучит вас вождению в различных дорожных условиях. Чаще всего уроки включают в себя маневры, парковку, вождение по трассам и др.





Шаг 4: Прохождение практических экзаменов (Driving Tests)

Прежде чем отправиться в RTA, вам предстоит сдать внутренний практический экзамен в учебном центре. Этот пробный вариант поможет оценить вашу готовность и выявить слабые места.





Затем вас ждет уже настоящий экзамен в RTA. Здесь будут оцениваться ваши навыки вождения в реальных дорожных условиях, способность ориентироваться в потоке машин и соблюдать правила дорожного движения.





Экзамен в RTA состоит из нескольких частей:

Yard Test : эта часть проходит на специальной площадке и проверяет навыки парковки, разворота и других маневров, необходимых для уверенного вождения в городе.

Road Test : данная часть экзамена проводится на дорогах общего пользования и оценивает навыки безопасного вождения в условиях реального дорожного движения.





В случае успешной сдачи всех предыдущих этапов вам предложат пройти Final Test. Он, как правило, охватывает и теорию, и практику, и нужен для того, чтобы убедиться в вашей полной готовности к самостоятельному вождению.





Шаг 5: Получение водительских прав

После всех практических экзаменов вам выдадут временные права. Они позволят легально управлять автомобилем в Дубае, пока оформляется постоянный документ.





Следующий шаг — оплата всех необходимых сборов. Уточните точную сумму в RTA или в вашей автошколе.





Завершающий этап — получение постоянных водительских прав. Документ будет отправлен по почте на указанный адрес либо выдан в RTA.





Частые вопросы вместо заключения

Сколько стоит получить права в Дубае? Стоимость получения прав зависит от многих факторов, включая выбранный учебный центр, количество уроков, пересдач и т.д. Примерная сумма от 4500 до 7000 AED. Подойдет ли российское водительское удостоверение? К сожалению, в ОАЭ нельзя водить машину с российскими правами или обменять их на местные. На каком языке будет обучение? Теоретические экзамены и уроки могут быть доступны на разных языках (английский, арабский, русский и другие). Сколько времени займет получение прав? Этот процесс обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от вашей подготовки и графика обучения.





А если у потенциальных покупателей уже есть права, можете смело рекомендовать им следующие проекты: пока другие гонятся за близостью к станциям метро, ваши клиенты смогут сэкономить и приобрести жилье в более удаленной локации по более выгодной цене.





Ellison by Nshama — стильный жилой комплекс, в котором комфорт городской жизни гармонично сочетается с окружающей природой. Для резидентов создан широкий спектр удобств: бассейны, фитнес-центры, лаунж-зоны, детские игровые пространства и др. До района Downtown Dubai можно доехать за 30 минут, до гольф клуба Trump International Golf Club — за 25 минут. Dubai International Airport находится в 30 минутах пути.

Стоимость: от 960 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 4 кв. 2027





Maison Elysee 1&2 by Pantheon — две изысканные жилые башни в одном их самых востребованных районов Дубая Jumeirah Village Circle. Во всех апартаментах установлена система «Умный дом», которая позволяет контролировать освещение, климат и другие функции всего несколькими касаниями. На территории комплекса есть все необходимые удобства для комфортного проживания. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.

Стоимость: от 723 900 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 1 кв. 2027





Timez by Danube — полностью меблированные апартаменты с большим количеством уникальных удобств на территории комплекса. Резиденты могут воспользоваться infinity-бассейном, водным тренажерным залом, японским садом, библиотекой, бизнес-центром и др. До центра Дубая и Dubai Mall можно доехать за 15–20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 16 минутах пути.

Стоимость: от 800 000 AED

Дата ввода в эксплуатацию: 2 кв. 2028