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Maison Elysee 1&2 by Pantheon

1/2, 7th Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Pantheon Properties LTD
Площадь
от 36 м² до 66 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 723 900 AEDот 16 608 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
5%
После передачи
35%
Период рассрочки
35 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 – 37
723 900 – 744 900
19 719 – 19 769
1 спальня
60 – 66
1 059 900 – 1 109 900
16 608 – 17 644
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Две изысканные жилые башни в одном их самых востребованных районов Дубая Jumeirah Village Circle. Жилой комплекс Maison Elysee 1&2 – это идеальный баланс элегантности и практичности, инновационных технологий и качественных материалов, которые обеспечивают стиль комфорт. Здесь архитектурное великолепие гармонично сочетается с продуманным дизайном, создавая среду, которая вдохновляет и позволяет вам процветать в современном мире. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, большими окнами и открытыми балконами, наполняющими дом солнечным светом. - Все лоты оборудованы интеллектуальной системой «Умный дом», которая позволяет контролировать освещение, климат и другие функции всего несколькими касаниями. - На территории расположены: тренажерный зал, пространство для йоги, баскетбольная и детская площадки, падел-теннис, раздельные бассейны для детей и взрослых, терраса для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, беседки для отдыха, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата. Чтобы добраться до торгового центра Mall of the Emirates, потребуется 15 минут, до района Palm Jumeirah и всемирной выставки Expo 2020 – 20 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
1/2, 7th Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа850 м
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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