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Pantheon Properties LTD

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Pantheon Properties LTD

Pantheon Properties LTD

Надежный застройщик, сдающий объекты раньше срока. Компания стремится преобразовывать районы, создавая роскошные, но доступные резиденции. Синоним инновационного развития в ОАЭ. 


Преимущества Pantheon Development:

- идеальное расположение;

- инновационный подход;

- современный дизайн;

- приемлемые цены.


Pantheon Development стремится сделать комфортную жизнь для широкой аудитории, гарантируя, что проекты застройщика обогатят как жизнь жителей, так и всего сообщества.



2 предложения
One RAK Central by Pantheon
One RAK Central by Pantheon
69, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикPantheon Properties LTD
Площадьот 62 м² до 138 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 62 м²от 1 099 900 AED
2 спальниот 75 м²от 1 449 900 AED
от 1 099 900 AEDот 14 425 AED/м²
Maison Elysee 1&2 by Pantheon
Maison Elysee 1&2 by Pantheon
1/2, 7th Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикPantheon Properties LTD
Площадьот 37 м² до 66 м²
Первый взнос20%
Студияот 37 м²от 723 900 AED
1 спальняот 60 м²от 1 079 900 AED
от 723 900 AEDот 16 458 AED/м²
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