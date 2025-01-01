Pantheon Properties LTD

Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикPantheon Properties LTD
Площадьот 62 м² до 138 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 62 м²от 1 099 900 AED
2 спальниот 75 м²от 1 449 900 AED
Надежный застройщик, сдающий объекты раньше срока. Компания стремится преобразовывать районы, создавая роскошные, но доступные резиденции. Синоним инновационного развития в ОАЭ.
Преимущества Pantheon Development:
- идеальное расположение;
- инновационный подход;
- современный дизайн;
- приемлемые цены.
Pantheon Development стремится сделать комфортную жизнь для широкой аудитории, гарантируя, что проекты застройщика обогатят как жизнь жителей, так и всего сообщества.