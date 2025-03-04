Каталог
One RAK Central by Pantheon

69, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Item 1 of 6
1 / 6
Застройщик
Pantheon Properties
Площадь
от 32 м² до 83 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 239 591 $от 5 847 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
32 – 34
239 591 – 254 568
7 320 – 7 357
1 спальня
62 – 63
367 570 – 391 804
5 847 – 6 157
2 спальни
75 – 83
486 018 – 544 561
6 462 – 6 513
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в новом районе Рас-эль-Хаймы Business Hub. Жилые здания One Central органично сочетают в себе изысканность, умиротворяющую красоту природы и современные удобства. Тщательно продуманные открытые планировки и элегантный дизайн интерьеров создают уютную атмосферу дома, в котором хочется быть. Наслаждайтесь стилем жизни, где роскошь – не просто слово, а повседневная реальность. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральной цветовой гамме. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают потрясающие виды на море. - Резидентам доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, детская и баскетбольная площадки, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, кинотеатры внутри здания и на открытом воздухе, zen-сад, джакузи, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road, по которому буквально за 6 минут можно добраться до Wynn Casino и пляжей Al Marjan Island. Поездка до торгового центра Al Hamra Mall займет 3 минуты, до яхт-клуба Al Hamra Marina&Yacht Club – 5 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 45 минутах.

Локация

На карте
69, Sheikh Mohamed Bin Salem Road, Al Hamra Village, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море2 км
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Pantheon Properties

Pantheon Properties

Надежный застройщик, сдающий объекты раньше срока. Компания стремится преобразовывать районы, создавая роскошные, но доступные резиденции. Синоним инновационного развития в ОАЭ.
Подробнее

