One RAK Central by Pantheon

Описание

Эстетичный жилой комплекс в новом районе Рас-эль-Хаймы Business Hub. Жилые здания One Central органично сочетают в себе изысканность, умиротворяющую красоту природы и современные удобства. Тщательно продуманные открытые планировки и элегантный дизайн интерьеров создают уютную атмосферу дома, в котором хочется быть. Наслаждайтесь стилем жизни, где роскошь – не просто слово, а повседневная реальность. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральной цветовой гамме. Панорамные окна наполняют дом солнечным светом и открывают потрясающие виды на море. - Резидентам доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, корт для падел-тенниса, детская и баскетбольная площадки, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, кинотеатры внутри здания и на открытом воздухе, zen-сад, джакузи, лаунж-зона, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road, по которому буквально за 6 минут можно добраться до Wynn Casino и пляжей Al Marjan Island. Поездка до торгового центра Al Hamra Mall займет 3 минуты, до яхт-клуба Al Hamra Marina&Yacht Club – 5 минут. Аэропорт Ras Al Khaimah International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 45 минутах.