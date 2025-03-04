Каталог
Voxa by Pantheon

1, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Pantheon Properties
Площадь
от 30 м² до 93 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 217 808 $от 4 554 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность29
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
30 – 35
217 808 – 264 098
7 219 – 7 444
1 спальня
60 – 93
321 280 – 427 202
4 554 – 5 291
2 спальни
72 – 89
430 197 – 462 873
5 183 – 5 936
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая башня в JVT. Voxa — комплекс премиум-класса, где изящество форм сочетается с продуманной функциональностью. Этот проект идеально подойдёт молодым профессионалам, семьям и инвесторам. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с премиальной отделкой, встроенной техникой ведущих брендов, панорамными окнами и продуманными планировками. — Инфраструктура мирового уровня включает: бассейны для взрослых и детей, джакузи, площадку для йоги, тренажерный зал, кроссфит, беговую дорожку, мини-гольф, открытый кинотеатр, коворкинг, зону для барбекю и парк для домашних животных. — На первых этажах клубного дома будут расположены магазины, офисы и коммерческие помещения, благодаря чему жители смогут пользоваться всеми необходимыми сервисами, не покидая пределы комплекса. Преимущества расположения Проект располагается в динамично развивающемся комьюнити Jumeirah Village Triangle с превосходной транспортной доступностью. Резиденты имеют удобный выезд на главные магистрали города — Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Arcadia British School, Sunmarke School и Redwood Montessori Nursery находятся всего в радиусе 5 минут. Путь до Circle Mall займет 4 минуты, до Dubai Hills Mall можно добраться за 15 минут. Время в пути до знаменитого района Dubai Marina составит 10 минут, до Downtown Dubai — 20 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
1, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа350 м
Магазин1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Pantheon Properties

Pantheon Properties

Надежный застройщик, сдающий объекты раньше срока. Компания стремится преобразовывать районы, создавая роскошные, но доступные резиденции. Синоним инновационного развития в ОАЭ.
Подробнее

