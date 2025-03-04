Voxa by Pantheon

Описание

Элегантная жилая башня в JVT. Voxa — комплекс премиум-класса, где изящество форм сочетается с продуманной функциональностью. Этот проект идеально подойдёт молодым профессионалам, семьям и инвесторам. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с премиальной отделкой, встроенной техникой ведущих брендов, панорамными окнами и продуманными планировками. — Инфраструктура мирового уровня включает: бассейны для взрослых и детей, джакузи, площадку для йоги, тренажерный зал, кроссфит, беговую дорожку, мини-гольф, открытый кинотеатр, коворкинг, зону для барбекю и парк для домашних животных. — На первых этажах клубного дома будут расположены магазины, офисы и коммерческие помещения, благодаря чему жители смогут пользоваться всеми необходимыми сервисами, не покидая пределы комплекса. Преимущества расположения Проект располагается в динамично развивающемся комьюнити Jumeirah Village Triangle с превосходной транспортной доступностью. Резиденты имеют удобный выезд на главные магистрали города — Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Arcadia British School, Sunmarke School и Redwood Montessori Nursery находятся всего в радиусе 5 минут. Путь до Circle Mall займет 4 минуты, до Dubai Hills Mall можно добраться за 15 минут. Время в пути до знаменитого района Dubai Marina составит 10 минут, до Downtown Dubai — 20 минут. Дорога до международного аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут.