Al Wasl Gate by Pantheon

Описание

Брендированный жилой комплекс в динамичном районе. Al Wasl Gate — коллекция полностью меблированных апартаментов, которая создана для ценителей продуманной архитектуры и современного дизайна. Проект расположен в зеленом сообществе с развитой инфраструктурой и высоким инвестиционным потенциалом. Ключевые особенности — Резиденции оснащены всем необходимым для комфортной жизни. Панорамные окна, широкие террасы и премиальная отделка формируют уютные и светлые пространства. В лотах интегрирована система «Умный дом». — Инфраструктура мирового уровня: семейные бассейны, джакузи, тренажерный зал, кроссфит, кинотеатр, детская игровая площадка, падел-корт, зона для барбекю и студия йоги. Преимущества расположения Башня расположена в комьюнити Al Wasl Gate в Jebel Ali с прямым выездом на автомагистраль Sheikh Zayed Road. Станция метро Energy находится в 3 минутах, торговый центр Ibn Battuta — в 8 минутах. Добраться до Palm Jabel Ali, Dubai Marina и Palm Jumeirah можно за 10-15 минут, до Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Dubai International Financial Centre, Motiongate Dubai и Action Park Dubai — за 20-25 минут. Путь до международного аэропорта Al Maktoum International Airport займет 20 минут.