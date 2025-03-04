Каталог
Maison Elysee 1&2 by Pantheon

1/2, 7th Street, District JVC 12, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Pantheon Properties
Площадь
от 37 м² до 115 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 211 001 $от 5 127 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
5%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.1 м
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37 – 44
211 001 – 250 483
5 611 – 5 693
1 спальня
57 – 115
321 280 – 590 851
5 127 – 5 554
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Две изысканные жилые башни в одном их самых востребованных районов Дубая Jumeirah Village Circle. Жилой комплекс Maison Elysee 1&2 – это идеальный баланс элегантности и практичности, инновационных технологий и качественных материалов, которые обеспечивают стиль и комфорт. Здесь архитектурное великолепие гармонично сочетается с продуманным дизайном, создавая среду, которая вдохновляет и позволяет вам процветать в современном мире. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, большими окнами и открытыми балконами, наполняющими дом солнечным светом. - Все лоты оборудованы интеллектуальной системой «Умный дом», которая позволяет контролировать освещение, климат и другие функции всего несколькими касаниями. - На территории расположены: тренажерный зал, пространство для йоги, баскетбольная и детская площадки, падел-теннис, раздельные бассейны для детей и взрослых, терраса для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, беседки для отдыха, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата. Чтобы добраться до торгового центра Mall of the Emirates, потребуется 15 минут, до района Palm Jumeirah и всемирной выставки Expo 2020 – 20 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа850 м
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Pantheon Properties

Pantheon Properties

Надежный застройщик, сдающий объекты раньше срока. Компания стремится преобразовывать районы, создавая роскошные, но доступные резиденции. Синоним инновационного развития в ОАЭ.
Подробнее

Каталог