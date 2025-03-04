Maison Elysee 1&2 by Pantheon

Описание

Две изысканные жилые башни в одном их самых востребованных районов Дубая Jumeirah Village Circle. Жилой комплекс Maison Elysee 1&2 – это идеальный баланс элегантности и практичности, инновационных технологий и качественных материалов, которые обеспечивают стиль и комфорт. Здесь архитектурное великолепие гармонично сочетается с продуманным дизайном, создавая среду, которая вдохновляет и позволяет вам процветать в современном мире. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, большими окнами и открытыми балконами, наполняющими дом солнечным светом. - Все лоты оборудованы интеллектуальной системой «Умный дом», которая позволяет контролировать освещение, климат и другие функции всего несколькими касаниями. - На территории расположены: тренажерный зал, пространство для йоги, баскетбольная и детская площадки, падел-теннис, раздельные бассейны для детей и взрослых, терраса для барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, беседки для отдыха, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата. Чтобы добраться до торгового центра Mall of the Emirates, потребуется 15 минут, до района Palm Jumeirah и всемирной выставки Expo 2020 – 20 минут. Популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 20 минутах пути. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.