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Nshama

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Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.


Преимущества Nshama:

- Выгодные инвестиционные условия

- Соблюдение сроков сдачи объектов

- Высокое качество строительства

- Развитая инфраструктура


Nshama – инвестиции в будущее, комфортную жизнь и высокую доходность. 




1 предложение
Ellison by Nshama
Ellison by Nshama
Al Qudra Building 1B, Al Qudra, Town Square, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикNshama
Площадьот 54 м² до 91 м²
Первый взнос20 000 AED
1 спальняот 54 м²от 938 888 AED
2 спальниот 83 м²от 1 364 888 AED
от 938 888 AEDот 16 303 AED/м²
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