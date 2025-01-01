Тип объектаЖилой
Срок сдачи4 кв. 2027
ЗастройщикNshama
Площадьот 54 м² до 91 м²
Первый взнос20 000 AED
1 спальняот 54 м²от 938 888 AED
2 спальниот 83 м²от 1 364 888 AED
Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Преимущества Nshama:
- Выгодные инвестиционные условия
- Соблюдение сроков сдачи объектов
- Высокое качество строительства
- Развитая инфраструктура
Nshama – инвестиции в будущее, комфортную жизнь и высокую доходность.