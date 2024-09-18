Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBelmont by Nshama

Belmont by Nshama

98, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 60 м² до 88 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 326 959 $от 5 066 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
60
326 959
5 373
2 спальни
88
449 477
5 066

Описание

Гармония света и природной тишины в сердце Town Square. Belmont — жилой комплекс с продуманными планировками и прямым доступом к развитой инфраструктуре сообщества, где спокойная семейная атмосфера сочетается с динамикой городской жизни. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплой земляной палитре с мягкими нейтральными оттенками, в дизайне использованы натуральные текстуры и четкие линии, которые создают премиальную обстановку. Просторные окна наполняют помещения естественным светом. Коллекция апартаментов оснащена фирменной встроенной техникой. — Резидентам будут доступны бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, зона для барбекю и место для мытья домашних животных. — На территории комьюнити есть все необходимое для активного отдыха и повседневных дел: беговые и велосипедные дорожки, корты для тенниса и сквоша, футбольное поле, скейт-парк, моллы, рестораны и кафе, супермаркеты, клиники, аптеки и пространство для выгула собак. Преимущества расположения Проект находится в развитом районе Town Square. Путь до Nshama Lagoon, Dubai International Academy и Lex's Garden займет 5 минут. Добраться до Mudon Community Centre, Al Qudra, Gems Metropole School, Dubai Polo & Equestrian Club и Hamdan Sports Complex можно за 10–15 минут. Дорога до District 2020, Dubai Hills Mall, Burj Al Arab, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera, Business Bay, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena и Trump International Golf Club продлится 20–30 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
98, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Подробнее

Новости

  1. Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае?
    Вопрос от клиента: как получить водительские права в Дубае? 04.03.2025
  2. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
Item 1 of 2
Каталог