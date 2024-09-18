Belmont by Nshama

Описание

Гармония света и природной тишины в сердце Town Square. Belmont — жилой комплекс с продуманными планировками и прямым доступом к развитой инфраструктуре сообщества, где спокойная семейная атмосфера сочетается с динамикой городской жизни. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в теплой земляной палитре с мягкими нейтральными оттенками, в дизайне использованы натуральные текстуры и четкие линии, которые создают премиальную обстановку. Просторные окна наполняют помещения естественным светом. Коллекция апартаментов оснащена фирменной встроенной техникой. — Резидентам будут доступны бассейн, тренажерный зал, детские игровые площадки, зона для барбекю и место для мытья домашних животных. — На территории комьюнити есть все необходимое для активного отдыха и повседневных дел: беговые и велосипедные дорожки, корты для тенниса и сквоша, футбольное поле, скейт-парк, моллы, рестораны и кафе, супермаркеты, клиники, аптеки и пространство для выгула собак. Преимущества расположения Проект находится в развитом районе Town Square. Путь до Nshama Lagoon, Dubai International Academy и Lex's Garden займет 5 минут. Добраться до Mudon Community Centre, Al Qudra, Gems Metropole School, Dubai Polo & Equestrian Club и Hamdan Sports Complex можно за 10–15 минут. Дорога до District 2020, Dubai Hills Mall, Burj Al Arab, Dubai Mall, Downtown Dubai, Dubai Opera, Business Bay, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena и Trump International Golf Club продлится 20–30 минут. Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.